أسعار الذهب اليوم الخميس 3-11-2022.. المعدن الأصفر يخسر 5 جنيهات بمستهل التعاملات

تراجعت أسعار الذهب في مستهل تعاملات اليوم الخميس، ليخسر جرام الذهب عيار 21 نحو 5 جنيهات بعد تراجع سعر الذهب عالميًا عقب قرار الاحتياطي الفيدرالي برفع سعر الفائدة.

أسعار الذهب الأن:



سعر الذهب عيار ٢١: 1200 جنيه

سعر الذهب عيار ٢٤: 1371.5 جنيه

سعر الذهب عيار ١٨: 1028.5 جنيه

سعر الذهب عيار ١٤: 800 جنيه

سعر جنيه ذهب 9600 جنيه

أسعار الذهب عالميًا:

تحولت أسعار الذهب إلى الانخفاض بعد تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أمس الأربعاء بأن من السابق لأوانه مناقشة وقف رفع أسعار الفائدة، بعد أن قفزت أسعار المعدن النفيس بأكثر من واحد بالمئة عندما أشار البنك إلى إمكانية تقليص الزيادات المستقبلية في أسعار الفائدة.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 1640.05 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 19:45 بتوقيت غرينتش. وزادت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.02 بالمئة عند التسوية إلى 1650 دولارا قبل قرار الاحتياطي الاتحادي.

كانت الأسعار قد قفزت أكثر من واحد بالمئة بعد أن رفع البنك الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس، كما كان متوقعا على نطاق واسع، لكنه أشار إلى أن الزيادات المستقبلية في تكاليف الاقتراض يمكن أن تكون أقل للأخذ في الاعتبار أثر "التشديد التراكمي للسياسة النقدية" من جانبه حتى الآن.

وفي وقت لاحق، حذر باول من أي تكهنات بأن البنك المركزي سيتوقف قريبا عن رفع الفائدة.

ويتأثر الذهب بشدة بأسعار الفائدة، حيث تؤدي زيادتها إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن النفيس الذي لا يدر عائدا ثابتا.

وانتعش مؤشر الدولار وعائدات سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بعد تعليقات باول.

وسيبلغ متوسط سعر الذهب 1712.50 دولار للأوقية العام المقبل، وفق استطلاع لرويترز، مرتفعا عن المستويات الحالية.

وانخفض سعر الفضة في المعاملات الفورية 1.6 بالمئة إلى 19.3 دولارا للأوقية، بعد صعودها إلى أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع يوم الثلاثاء.

وانخفض البلاتين بنسبة 0.7 بالمئة إلى 936.28 دولار، كما نزل البلاديوم 1.3 بالمئة إلى 1856.50 دولار.