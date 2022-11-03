أسعار الدولار في البنوك اليوم الخميس 3-11-2022

استقر سعر الدولار في نهاية تعاملات البنوك اليوم الخميس، وسجل المتوسط بالجنيه المصري، 24.12 جنيه للشراء، و24.22 للبيع، حسب آخر تحديث في البنك المركزي المصري.

ويرصد موقع الفجر الاٍلكتروني أسعار صرف العملة الخضراء، في البنوك المصرية، وفقًا لشاشات التدوال اللحظية.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وصل في البنك الأهلي المصري، سجل سعر الدولار أمام الجنيه عند: 24.00 جنيه للشراء، و24.10 للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

سجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري، في بنك مصر، 24.00 جنيه للشراء، و24.10 للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

وبلغ سعر الدلاور أمام الجنيه في بنك الإسكندرية، عند: 24.10 جنيه للشراء، و24.20 للبيع.

سعر الدولار



سعر العملة الأمريكية في مصرف أبوظبي الإسلامي

سجل سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي أمام الجنيه، عند: 24.20 جنيه للشراء، و24.30 للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

وصل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري، في البنك التجاري الدولي، إلى 24.03 جنيه للشراء، و24.13 للبيع.

سعر الدولار في ميد بنك

سعر الدولار في ميد بنك، وصل أمام الجنيه المصري، إلى 24.15 جنيه للشراء، و24.25 للبيع.

سعر الدولار في بنك سايب

ووصل في بنك سايب، سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري، بـ 24.15 جنيه للشراء، و24.25 للبيع.

سعر العملة الأمريكية في المصرف العربي الدولي

بلغ سعر الدولار في المصرف العربي الدولي أمام الجنيه، عند: 24.00 جنيه للشراء، و24.10 للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي – مصر

وصل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري، في البنك الأهلي الكويتي – مصر، إلى 24.15 جنيه للشراء، و24.25 للبيع.

سعر الدولار في بنك أبوظبي التجاري

حقق سعر الدولار في بنك أبوظبي التجاري أمام الجنيه المصري، عند: 24.15 جنيه للشراء، و24.25 للبيع.

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول مصر

سجل سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول مصر أمام الجنيه المصري، عند: 24.15 جنيه للشراء، و24.25 للبيع.

سعر العملة الأمريكية في بنك المشرق

ووصل في بنك المشرق، سعر الدولار أمام الجنيه المصري،: عند 24.25 جنيه للشراء، و24.35 للبيع.