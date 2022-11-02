تسود حالة من تقلبات الجو، حيث تستمر درجات الحرارة بين الانخفاض والاعتدال، وفق بيان هيئة الأرصاد الجوية، مشيرين إلى وجود استقرار في حالة الطقس غدا، لذا نقدم لكم حالة الطقس غدا الخميس 3-11-2022 ودرجات الحرارة المتوقعة.

وسنستعرض لكم متابعي وزوار موقع الفجر الإلكتروني، فيما يلي، حالة الطقس غدا الخميس 3-11-2022 ودرجات الحرارة المتوقعة، هي على النحو التالي:-

حالة الطقس غدا

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان صادر عنها، بشأن حالة الطقس غدا، أنّ محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، تشهد طقس مائل للحرارة، معتدل على السواحل الشمالية، لطيف في أول الليل ومائل للبرودة في آخره.

وتشهد البلاد وفق خبراء الأرصاد، في حالة الطقس غدا، استقرارا في حركة الملاحة في البحرين الأبيض والمتوسط، حيث يكون الموج من خفيف إلى معتدل، ويتوقع أن تشهد السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، سقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث 30%، ويكون الطقس غائم بشكل جزئي على معظم المناطق من القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية.

درجات الحرارة المتوقعة غدا

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة غدا الخميس، على جميع مدن الجمهورية الكبري، كما يلي:

- القاهرة 27- 18.

- العاصمة الإدارية 27- 18.

- 6 أكتوبر27- 18.

- بنها 26- 18.

- دمنهور 27- 18.

- كفر الشيخ 26- 17.

- المنصورة 27- 18.

- دمياط 26- 19.

- بورسعيد 25- 20.

- الإسماعيلية 27- 17.

- السويس 27- 20.

- الزقازيق 27- 18.

- شبين الكوم 27- 18.

- طنطا 26- 17.

- شلاتين 30- 23.

- الإسكندرية 25- 16.

- العلمين الجديدة 25- 16.

- وادي النطرون 27- 18.

- مطروح 25- 16.

- السلوم 26- 16.

- سيوة 23- 12.

- العريش 26- 19.

- رفح 25- 19.

- الطور 27- 21.

- كاترين 21- 12.

- رأس سدر 27- 22.

- نخل 23- 12.

- طابا 25- 19.

- نويبع 27- 20.

- حلايب 27- 22.

- شرم الشيخ 28- 21.

- الغردقة 28- 20.

- مرسى علم 27- 22.

- الفيوم 27- 18.

- بني سويف 27- 17.

- المنيا 27- 15.

- أسيوط 28- 15.

- سوهاج 28- 16.

- قنا 29- 17.

- الأقصر 28- 18.

- أسوان 29- 18.

- الوادي الجديد 29- 14.

- أبو سمبل 30- 18.

- أبو رماد 29- 22.

- رأس حدربة 27- 22.