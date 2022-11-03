مانشستر سيتي يفسد صفقة ريال مدريد

فجرت تقارير صحفية إسبانية، تطورات نارية بشأن ملف الصفقات الجديدة المنتظرة داخل فريق ريال مدريد الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، لتدعيم أحد مراكز الفريق.



ودخل جواو كانسيلو، نجم فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، دائرة اهتمامات إدارة الريال في الموسم الحالي، تمهيدا لبدء التحرك في المفاوضات نحو الظهير الأيمن.



وأشار كانسيلو، في تصريح نشره الصحفي الموثوق فابريزيو رومانو، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": " كانت فترة التأقلم الأخيرة مفيدة للغاية في مسيرتي مع الفريق، أصبحت املك الآن اندماجًا كبيرا هنا في النادي".



وتابع:" أسعى للبقاء مع السيتيزنز إلى مواسم عديدة قادمة، أشعر أنني أصبحت أفضل مستوى فنيا وبدنيا في الوقت الأخير".





ونجحت إدارة العملاق السماوي في تأمين الظهير الأيمن الإسباني بعد الحصول على توقيع اللاعب على عقد جديد حتى موسم 2027، بعد رغبة العديد من أندية أوروبا في الحصول على خدمات اللاعب الذي يظهر بمستوى مميز للغاية في المباريات الأخيرة.

