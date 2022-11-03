موعد عودة داهية الأهلي من الإصابة

الفجر الرياضي
الأهلي
الأهلي

تلقى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أنباء سارة بشأن عودة مدافع الفريق عقب الإصابة القوية التي تعرض لها اللاعب ولزمت تدخل جراحي من أجل إصلاح إعوجاج وكسر الأنف.


عبد المنعم غادر المستشفى بعد خضوعة للعملية
وغادر مدافع الأهلي المستشفى الثلاثاء وذلك، بعد خضوعه لجراحة "إصلاح إعوجاج وكسر في الأنف" أمس الإثنين.

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وتم الإشراف على الحالة الصحية لدى اللاعب من قبل الجهاز الطبي للنادي الأهلي، وأصروا التواجد اليوم في المستشفى، للاطمئنان على حالة اللاعب قبل مغادرته.


ومن المنتظر أن يبدأ عبدالمنعم تدريبات منفردة بعد 5 أيام من الجراحة، على أن يعود ‏للانتظام في التدريبات الجماعية خلال شهر تقريبًا، من أجل العودة لصفوف الأهلي مرة أخرى.

 

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