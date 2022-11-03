منتخب مصر يتفق على ودية جديدة

بات منتخب مصر الأول لكرة القدم تحت قيادة مدربه البرتغالي روي فيتوريا، على أعتاب حسم الاتفاق مع منتخب قوي، من أجل خوض مواجهة ودية بينهما، خلال الأيام القليلة المقبلة، حتى يتم الاستعداد لبطولة دوري أبطال إفريقيا، التي ستقام بعد أشهر قليلة.



ومن المنتظر أن يتم انطلاق مباريات بطولة كأس الأمم الإفريقية هذا الموسم، في شهر يناير من العام المقبل 2024، والتي ستقام بمشاركة العديد من المنتخبات العربية.



-منتخب مصر يواجه الأردن وديا

ويلتقي منتخب مصر، مع نظيره المنتخب الاردني، في مواجهة ودية قوية، في شهر نوفمبر القادم، من أجل الاستعداد لبطولة كأس أمم إفريقيا.



كما سيتم إقامة منتخب مصر مع المنتخب البلجيكي، يوم 18 من شهر نوفمبر المقبل.



واقترب منتخب مصر، من لاتفاق مع منتخب الأردن، من أجل مواجهة النشامى في العاصمة الاردنية خلال يومي 13 أو 14 من الشهر الحالي.



والجدير بالذكر أن منتخب مصر، شارك في مباراتين وديتين في الفترة الماضية، أمام كلا من منتخبي النيجر وليبيريا، وتمكن حينها من تحقيق الفوز بالمباراتين بنتيجة 3-0.

