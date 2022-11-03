بعد لقاء اليوم.. الأهلى يتفق على تصعيد ثلاثى الشباب

الفجر الرياضي
الأهلى
الأهلى

استقر الجهاز الفنى للنادى الأهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر، على خطوة تصعيد بعض العناصر المميزة من فريق الشباب إلى صفوف الفريق الأول.


وتشير مصادر خاصة، إلى اتفاق سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادى الأهلى على تواجد كريم الدبيس وعبد الرحمن رشدان وشادى رضوان فى تدريبات الفريق الأول عقب لقاء الداخلية.

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ويرغب الجهاز الفنى للنادى الأهلى، فى متابعة عناصر فريق الشباب خاصة فى ظل ثقة جهاز الكرة فى المستوى الفنى للثلاثى.


وكان النادى الأهلى قد تعاقد مع كريم الدبيس وعبد الرحمن رشدان من صفوف وادى دجلة، فى حين عاد شادى رضوان من الإعارة من صفوف البنك الأهلى.
 

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