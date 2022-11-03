قرار مفاجئ من كولر خلال فترة التوقف الدولي

فاجئ السويسري مارسيل كولر لاعبي النادي الأهلي بعد اتخاذه قرار تسبب بغضبهم خلال فترة التوقف القادمة وفوزهم على الداخلية برباعية مقابل هدف في الدوري المصري الممتاز.



- كولر يستمر بالمران دون راحة

وقرر كولر عدم منح راحة للاعبيه على أن يكتفي بيوم الجمعة فقط ويقومون بالمران غدا الخميس في تمام الساعة الرابعة عصرا بملعب التتش خلال فترة التوقف من 3 إلى 18 نوفمبر.



- الأهلي يواجه الشباب وديا

ويستعد الأهلي لمواجهة الشباب وديا يوم الاثنين القادم ثم راحة من يوم 9 نوفمبر حتى 14 ويعودون للمران يوم 15 بالشهر ذاته استعدادا لمباريات الدوري.



- نتيجة مباراة الأهلي والداخلية

وحقق المارد الأحمر فوزا كبيرا على الداخلية بنتيجة 4/1 وسجل الأهداف كل من محمد شريف وحمدي فتحي وكريم فؤاد هدفين.

