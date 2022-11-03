اسعار الدولار باالبنوك المصرية اليوم الخميس 3 نوفمبر 2022 بعد رفع الفيدرالي اسعار لفائدة

افتتحت اسعار الدولار تعاملات اليوم الخميس، علي استقرار مسجلا في متوسط تعاملات البنك المركزي 24.12 جنيه للشراء و24.22 جنيه للبيع، وسط ترقب لتأثير قرار الفيدرالي برفع اسعار الفائدة امس 75 نقطة اساس على قوة الدولار.

اسعار الدولار الأمريكي بداية تعاملات اليوم:

استقرت اسعار الدولار مقابل الجنيه المصري فى ختام بداية عاملات اليوم الخميس 3 نوفمبر 2022 عند عند 24.15 جنيه و24.25 جنيه للبيع ببنك قطر الوطني،ِ وسجل في بنك المشرق 24.15 جنيه للشراء و24.25 جنيه للبيع، وهي نفس الاسعار في بنكsaib.

واستقر سعر صرف الدولارر مقابل الجنيه نحو 24.15 جنيه للشراء و24.25 جنيه بمصرف ابو ظبي الاسلامي، وسجل في البنك التجاري الدولي نحو 24.03 جنيه للشراء و24.13 جنيه للبيع، وبلغ في البنك العربي الافريقي نجو 24.1 جنيه للشراء و24.1 جنيه للبيع، وهي نفس الاسعار في المصرف المتحد وبنك الاسكان والتعمير.

واستقر سعر الدولار في بنكي الاهلي ومصر 24 جنيه للشراء و24.1 جنيه للبيع، بعدما كان قد إنه ي تعاملات الامس عند 24.11 جنيه للشراء و24.24 جنيه للبيع.

الفيدرالي يرفع الفائدة:

رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة 75 نقطة أساس إلى نطاق 3.75- 4%، فيما يعد المرة الرابعة التي يرفع فيها البنك المركزي الأميركي أسعار الفائدة بهذه النسبة، والمرة السادسة على التوالي التي يقرر فيها زيادة الفائدة منذ مارس الماضي.

قال البنك، اليوم، إنه من المرجح أن تكون هناك حاجة إلى "الزيادات المستمرة" لرفع أسعار الفائدة إلى مستوى "مُقيد بما يكفي لإعادة التضخم إلى 2% بمرور الوقت"، وفقًا لبيان اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة الصادر في واشنطن.

ذكر بيان "الفيدرالي" أيضا أنه "عند تحديد وتيرة الزيادات المستقبلية في النطاق المستهدف، ستأخذ اللجنة في الاعتبار التشديد التراكمي للسياسة النقدية، والفترة الزمنية التي تؤثر خلالها السياسة النقدية على النشاط الاقتصادي والتضخم، والتطورات الاقتصادية والمالية ".