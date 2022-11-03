ما هو برنامج "ريف".. شروط الحصول علي دعم برنامج "ريف"



تقدم الحكومة بالمملكة العربية السعودية عدد من البرامج والتي تهدف إلى تقديم الدعم المناسب للمستفيدين كلا حسب ظروفه والحالة الخاصة به، ويعتبر برنامج “ريف” من أهم برامج الدعم الحكومية المخصصة لخدمة العاملين بالقطاع الزراعي.



ما هو برنامج "ريف"

تم إطلاق هذا البرنامج تحت رعاية وإشراف “وزارة البيئة والزراعة” منذ عدة سنوات للاهتمام بالقطاع الزراعي، والذي يهدف إلى تحسين القطاع الزراعي الريفي، ورفع مستوى معيشة صغار المزارعين، وزيادة الكفاءة والإنتاجية،و انشاء مشاريع بسيطة يمكن التربح منها على أن يكون خاص بمجال الزراعة فقط.

ويستهدف البرنامج عددًا من القطاعات الواعدة للمنتجين الزراعيين، مثل:

(قطاع تربية النحل – قطاع البن العربي – قطاع الورد – قطاع محاصيل الفاكهة والحبوب – قطاع تربية المواشي – قطاع صيد الأسماك) وغيرها من القطاعات الزراعية الأخرى، بالإضافة إلى تطوير القيمة المضافة من المشاريع الصغيرة والأنشطة الريفية الزراعية التقليدية.

الاستعلام عن أهلية برنامج دعم "ريف"

يمكن الاستعلام عن الأهلية الخاصة بالدعم الريفي من خلال اتباع خطوات التالية:

1.الدخول إلى الموقع الالكتروني لبرنامج ريف من خلال هذا الرابط

https://mobzel.com/%D8%B1%D9%8A%D9%81/

2.من القائمة الرئيسية يتم اختيار الخدمات الالكترونية.

3.اختيار طلب الدعم وادخال رقم الهوية.

واستكمال ادخال البيانات المطلوبة بشكل صحيح.

4 الضغط على استعلام، وسوف تظهر نتيجة الاهلية الخاصة بالمستعلم.



شروط التقديم في برنامج “ريف"

أوضحت وزاره البيئة والزراعة إنه يتم صرف الدعم للمزارعين ومربي الماشية، وصياد الأسماك، والاسر الريفية المنتجة، عند تحقيق الشروط التالية:

1•اي يكون المتقدم من المنتمين إلى القطاع الزراعي بأحد التخصصات المسموح بها في البرنامج

2•يجب ان يكون المتقدم سعودي الجنسية.

3•أن يكون المتقدم مقيما اقامة دائمة بالمملكة.

4•لا يقل عمر المتقدم عن 21 عام.

5•ان يكون غير موظف بالقطاع العام أو الخاص.

6•يجب ان لا يزيد مجموع الدخل عن 6000 ريال سعودي.

7•لا يستفيد من اكثر من ثلاثة برامج أخرى للدعم.

8•يجب تقديم اثبات لأهلية مزاولة المهنة.

9•تطبيق كافة الشروط الصحية والفنية بالبرنامج.

10•أن يكون لدى المتقدم حساب بنكي باسمه ومسجل بالمنصة الإلكترونية.

11•ان يكون لدى المتقدم وثيقة العمل الحر من وزارة الموارد البشريه والتنمية الإجتماعية بالمملكة.

موعد دعم برنامج "ريف" شهريا

يتم توفير دعم برنامج “ريف" شهريًا للمستفيدين في فترة معينة من بداية الشهر الميلادي تبدأ من الأول حتى العاشر من الشهر ففي خلال تلك الفترة يتوقع وصول الدعم المحدد لكل فرد من المستفيدين.