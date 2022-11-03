أجمل رسائل وعبارات تهنئة بمناسبة عيد الحب المصري 4/11/2022

يبحث عدد كبير من المصريين عن رسائل التهنئة بمنايسبة عيد الحب المصري الذي يحل غدا الجمعة الموافق الرابع من شهر نوفمبر لعام 2022.

واعتلى محرك البحث جوجل رسائل التهنئة؛ حيث يبحث عنها العديد من المواطنين لتهنئة الأهل والأحباب والأصدقاء بتلك المناسبة السعيدة.

قصة عيد الحب المصري

بدأ الاحتفال بعيد الحب المصري عام 1988، على يد الصحفي مصطفى أمين، حيث كان يمر في حي السيدة زينب، فوجد نعشًا، لا يسير وراءه سوى 3 رجال فقط.

واندهش من المشهد، فالمعروف عن المصريين أنهم يشاركون في جنازات بعضهم البعض، حتى وإن كان الميت لا يعرفه أحد.

وهذا دفعه لكي يسأل أحد المارة عن الرجل المتوفي، فقالوا له إنه رجل عجوز، كان في العقد السابع من عمره، ولكنه لم يكن هناك أحد يحبه، فقرر أمين تدشين يوم للحب في مصر، ومن هنا جاءت فكرة يوم عيد الحب المصري عن طريق مقالة تم نشرها.

عيد الحب المصري 2022

يأتي تاريخ عيد الحب المصري يوم 4 نوفمبر من كل عام، وهذا العام سوف يكون يوم الجمعة 4 نوفمبر 2022، ويستعد المواطنين للاحتفال عن طريق شراء الهدايا سواء لأصدقائك أو الأقارب أو الأحباب.

رسائل تهنئة بمناسبة عيد الحب 2022

- لن أقول عيد حب سعيد، لكن سأقول أنت الحب لكل عيد.

- كل عام وأنت الأول في حياتي وقلبي وعيني، وأغلى الناس سميتك، وبنض قلبي خليتك، وبنظر عيني حطيتك، كل عام وانت حبيبي.

- أنتي بداخلي قلبي كل يوم وليس هذا اليوم فقط.. كل عيد حب وأحنا مع بعض دايمًا.

- يكفيني من عمري لحظتين.. لحظة تكون فيها سعيد.. ولحظة تفتكرني وأنا عنك بعيد.

- ربما تعجز روحي أن تلقاك، وعيني أن تراك، كن قلبي لن يعجز أن يحبك ويهواك.

- يكفيني من عمرى لحظتين، لحظة تكون فيها سعيد، ولحظة تفتكرني وانا عنك بعيد.

- حبيبتك بكل كياني، نقولها بقلبي ولساني، عطيتك كل حياتي، ونقلك كون تنساني.

- أعيش لك، ومن أجلك، وأحبك أكثر من أهلك، وإذا مو مصدقني أسأل قلبي كل سنة وانت معايا.