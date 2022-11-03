عاجل.. بنك إنجلتر يرفع الفائدة بإعلي وتيرة منذ 33 عام

أعلن بنك انجلترا رفع معدلات الفائدة 75 نقطة الأساس بأعلى وتيرة لها منذ 1989.

وجاء رفع بنك انجلترا الفائدة بعد قرار الفيدرالي الأمريكي برفعها 75 نقطة أساس امس؛ لمواجهة ارتفاع التضخم، بالتزامن مع التوترات التي يشهدها الاقتصاد البريطاني ما أدى بالاطاحة باليزا تراس رئيس الوزراء السابقة.

وتراجع الجنيه الاسترليني عقب القرار بنسبة 1.66% إلى 1.1205 دولار، وسط ارتفاع في قوة الدولار مع إعلان الفيدرالي أنه من السابق لأوانه تحديد موعد لخفض ارتفاع اسعار الفائدة.