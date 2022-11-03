القائمة النهائية للمرشحين لجائزة أفضل مدرب في العالم من جلوب سوكر

أعلنت اللجنة المنظمة لجوائز جلوب سوكر القائمة النهائية للمرشحين لجائزة أفضل مدرب في العالم لعام 2022.

واختارت اللجنة المنظمة القائمة النهائية لجائزة أفضل مدرب في العالم 2022، كارلو انشيلوتي مدرب ريال مدريد الإسباني بعد حصد للعديد من البطولات مع الملكي.

وتواجد يورجن كلوب مدرب ليفربول الإنجليزي ضمن القائمة، بالإضافة إلى تواجد الإسباني بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي.

وتواجد ستيفانو بيولي مدرب ميلان والبرتغالي جوزيه مورينيو مدرب روما وريناتو جاوتشو مدرب فريق جيريمو وابيل فيريرا مدرب بالميراس.