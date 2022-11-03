عاجل - قائمة اللاعبين المرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب شاب بجلوب سوكر

كشفت اللجنة المنظمة لجوائز جلوب سوكر عن القائمة النهائية للاعبين الشباب المرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب شاب تحت 21 عامًا.

وتواجد على رأس القائمة ثنائي ريال مدريد الشاب فيدي فالفيردي وإدواردو كامافينجا بالإضافة إلى تواجد لاعب برشلونة بابلو جافي.

كما تواجد البرتغالي رافائيل لياو مهاجم فريق ميلان الإيطالي وجود بيلينجهام لاعب وسط فريق بوروسيا دورتموند الألماني.

وتواجد مهاجم مانشستر سيتي، جوليان ألفاريز، ونظيره في نابولي، فيكتور أوسيمين.

واختارت اللجنة المنظمة القائمة النهائية لجائزة أفضل مدرب في العالم 2022، كارلو انشيلوتي مدرب ريال مدريد الإسباني بعد حصد للعديد من البطولات مع الملكي.

وتواجد يورجن كلوب مدرب ليفربول الإنجليزي ضمن القائمة، بالإضافة إلى تواجد الإسباني بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي.

وتواجد ستيفانو بيولي مدرب ميلان والبرتغالي جوزيه مورينيو مدرب روما وريناتو جاوتشو مدرب فريق جيريمو وابيل فيريرا مدرب بالميراس.