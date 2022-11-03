كورة لايف HD مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وريال سوسيداد بث مباشر kora star

ننشر لكم في هذا المقال، كل ما تريد معرفته عن معلق مباراة مانشستر يونايتد وريال سوسيداد في الدوري الأوروبي - موعد انطلاق المباراة بالتوقيت الرسمي في الدول العربية - القنوات الناقلة لهذا اللقاء.

موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد ريال سوسيداد بالدوري الأوروبي

وسيكون فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي أمام تحدي صعب للغاية، وذلك عندما يواجه فريق ريال سوسيداد الإسباني على ميدانه بملعب "ريالي سيجيروس"، لحسم صدارة المجموعة الخامسة من بطولة الدوري الأوروبي، في المباراة التي تقرر موعدها مساء اليوم الخميس، الموافق 3 من شهر نوفمبر الجاري للعام الميلادي 2022.

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وتنطلق مباراة ريال سوسيداد ضد مانشستر يونايتد، مباشرة في تمام الساعة 19:45 حسب توقيت مدينة القاهرة، الساعة 20:45 حسب توقيت مدينة مكة المكرمة والدوحة والقدس الشريف، الساعة 21:45 حسب توقيت مدينة أبو ظبي ومسقط.

وسيتولى المعلق الرياضي "سوار الذهب"، مهمة التعليق والآداء الصوتي على أحداث ومجريات مباراة ريال سوسيداد أمام مانشستر يونايتد، عبر قناة "بي إن سبورت" القطرية، الناقل الحصري لجميع منافسات ومباريات الدوري الأوروبي موسم 2023/2022.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد أمام ريال سوسيداد اليوم

وتنقل مواجهة مانشستر يونايتد وريال سوسيداد في ختام مباريات دور المجموعات من بطولة الدوري الأوروبي، حصريًا ومباشرة من خلال قناة "beIN Sports HD1 Premium" المشفرة.