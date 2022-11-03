يلا شوت online بث مباشر مباراة ارسنال وزيوريخ اليوم في الدوري الأوروبي

الفجر الرياضي
أرسنال
أرسنال

يلا شوت online بث مباشر مباراة ارسنال وزيوريخ اليوم في الدوري الأوروبي  بث مباشر مباراة ارسنال وزيوريخ اليوم في الدوري الأوروبي 2023 يستضيف ملعب استاد” الامارات “ مباراة قوية بين أرسنال وزيوريخ في بطولة الدوري الأوروبي اليوم الخميس الموافق 3 نوفمبر 2022.

 

في إطار مباريات الجولة السادسة من دور المجموعات في الدوري الأوروبي موسم 2023.

بث مباشر أرسنال وزيوريخ
بينما انتهى لقاء الذهاب بين أرسنال وزيوريخ الجولة الأولى بفوز فريق أرسنال بنتيجة هدفين مقابل هدف.

 

بث مباشر أرسنال وزيوريخ
وسوف نستعرض لكم في هذه المقالة موعد مباراة أرسنال وزيوريخ بث مباشر، والقنوات الناقلة لمباراة أرسنال وزيوريخ ومعلق المباراة وملعب المباراة.


وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 9:00 بتوقيت تونس والجزائر والمغرب.

بينما تنطلق في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت مصر والسودان وليبيا،

و في الساعة 11:00 مساءً بتوقيت السعودية والكويت والبحرين وفلسطين والعراق.

بينما تنطلق في تمام الساعة 12:00 مساءً بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.

 

القنوات الناقلة لمباراة أرسنال وزيوريخ

بينما تنقل لكم مباريات بطولة الدوري الأوروبي مجموعة قنوات بي ان سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري الأوروبي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

 

ويمكنكم مشاهدة مباراة أرسنال وزيوريخ بث مباشر في إطار مباريات الجولة السادسة من دور المجموعات في الدوري الأوروبي موسم 2023، قناة beIN Premium HD 1.

 

معلق مباراة أرسنال وزيوريخ
بينما أعلنت إدارة قنوات بي ان سبورت عن تعيين المعلق خالد الحدي، للتعليق على أحداث مباراة أرسنال وزيوريخ في إطار مباريات الجولة السادسة من دور المجموعات في الدوري الأوروبي موسم 2023.

 

تقام مباراة أرسنال وزيوريخ في إطار مباريات الجولة السادسة من دور المجموعات في الدوري الأوروبي موسم 2023، على ارضية ملعب استاد الإمارات.

 

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