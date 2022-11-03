لاعب جديد على قائمة الراحلين عن الأهلي

بات نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على رادار الرحيل عن القلعة الحمراء، خلال الأيام القليلة المقبلة، بعدما اتفقت إدارة النادي، على إمكانية رحيله في الفترة القادمة، في انتظار موافقة المدرب البرتغالي مارسيل كولر المدير الفني للمارد الأحمر.



ويفكر المدرب السويسري مارسيل كولر، في رحيل صفقة جناح فريق الأهلي حسين الشحات، والتي تقدر بـ 80 مليون جنيه، بسبب عدم الحاجة إلى خدماته في الفترة القادمة.



كما أن إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، لم تقف في طريق رغبة كولر في رحيل حسين الشحات، كما أنها لا تمانع فكرة تجديد عقده مع النادي، حيث ستنتظر الموقف النهائي من المدرب السويسري.



وإذا استقر كولر على رغبته في رحيل حسين الشحات، من المنتظر أن يقوم النادي الأهلي، باتخاذ بعض القرارات، حتى يتم رحيل اللاعب خلال الفترة المقبلة، من أجل تحقيق أكبر فائدة للنادي.



والجدير بالذكر أن فريق الأهلي، قد حقق فوزًا كبيرًا على نظيره فريق الداخلية بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما مساء الأربعاء على ملعب السويس الجديد في الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

