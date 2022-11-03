فهيم يحصل على أفضل إداري ويفوز بمنصب نائب اول رئيس الاتحاد الدولي لكمال الأجسام



فاز الدكتور عادل فهيم بمنصب نائب اول رئيس الاتحاد الدولي لكمال الأجسام واللياقه البدنيه والمدير التنفيذي للاتحاد الدولي للدورة السادسة على التوالي بالتزكية ليحتفظ بهذا المنصب الرفيع المستوى على اكتر من ٢٠٣ دوله حول العالم وهم أعضاء الجمعيه العموميه للاتحاد الدولي والذين لهم حق التصويت.

هذا وقد أعلن الاتحاد الدولي لكمال الأجسام واللياقه البدنيه في وقت سابق أنه تم غلق باب الترشح للإنتخابات يوم 6 أغسطس الماضي وأنه تم تقديم أوراق المرشحين للمراجعة، وفقا للشروط المنصوص عليها في قوانيين الاتحاد الدولي وقام الاتحاد الدولي لكمال الأجسام واللياقه البدنيه بالإعلان عن المرشحين للإنتخابات، وكان أبرزها ترشح الدكتور رفائيل سانتونجا رئيس الاتحاد الحالي على منصب الرئيس وترشح الدكتور عادل فهيم النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي على منصب النائب الأول ليبقى كلا منهم في منصبه رسميا بعد فوزهم بهذه المناصب.

هذا وقد تم ايضا تكريم الدكتور عادل فهيم بوسام افضل إداري على العالم هذا العام للمره ال ١٢ على التوالي تكريما له على إنجازاته الذي حققها في عالم كمال الأجسام خلال العام الماضي ومسيرة حياته المشرفه وقد تسلم الوسام من الدكتور رفائيل سانتونجا رئيس الاتحاد الدولي لكمال الأجسام ومن محافظ مدينة سانتا سوزانا على هامش اجتماع الجمعيه العموميه التي اقيمة خلال إقامة بطولة العالم المستمره من ٢ إلى ٨ نوفمبر في مدينة سانتا سوزانا - اسبانيا.

هذا ويعتبر هذا الوسام أعلى وسام يقدمة الاتحاد الدولي وهو شرف كبير حصول شخصيه عربيه مصريه على هذا الوسام الرفيع المستوى.

