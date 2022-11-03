قوات الاحتلال تقتل فلسطينيا غرب القدس

استشهد المواطن الفلسطيني داوود محمود خليل ريان "42 عامًا"، برصاص الاحتلال، فى بلدة بيت دقو، شمال غرب القدس، وفقًا لوزارة الصحة الفلسطينية.

ونجحت جهود الوساطة المصرية، في التوصل إلى اتفاق شامل ومتبادل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، استهداف مستودعيْ أسلحة بحرية تم وضعها في منازل نشطاء من القوة البحرية لحركة الجهاد في قطاع غزة، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

وأصيب مواطنون إسرائيليون بجروح طفيفة في مستوطنة نير عوز جنوب القطاع نتيجة سقوط صاروخ.

ودوت صفارات الإنذار، صباح يوم السبت، في مستوطنات محيط غزة بعد إطلاق دفعة جديدة من القذائف الصاروخية من القطاع.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية، أعلنت مقتل الصحفية شيرين أبو عاقلة برصاص الجيش الإسرائيلي، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية.

واندلعت الاحتجاجات الليلية في بداية شهر رمضان المبارك على القيود التي تفرضها الشرطة في مكان تجمع شعبي، وعادت إلى الظهور في الأيام الأخيرة بسبب التهديد بإجلاء عشرات الفلسطينيين من منازلهم في القدس الشرقية، وهو الأمر الذي أعلن الطرفان مسؤوليته عنه في العقود الماضية.