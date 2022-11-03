وزير الإسكان يعقد اجتماعا بمقر جهاز مدينة المنصورة الجديدة لمتابعة الموقف التنفيذى للمشروعات المختلفة بالمدينة

الاقتصاد
الدكتور عاصم الجزار
الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان

 


فى مستهل زيارته للمدينة اليوم، عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا بجهاز مدينة المنصورة الجديدة، لمتابعة الموقف التنفيذى للمشروعات المختلفة الجارى تنفيذها بالمدينة، وذلك بحضور مسئولى الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورئيس جهاز المدينة.


واستمع وزير الإسكان، إلى شرح مفصل من المهندس ياسر عبدالحليم، رئيس جهاز تنمية مدينة المنصورة الجديدة، عن الموقف التنفيذى لكل المشروعات، مشددا على ضرورة الإسراع بمعدلات التنفيذ، والالتزام بالجداول الزمنية، وكذا ضرورة الالتزام بأعلى جودة فى تنفيذ جميع المشروعات، بما يليق بمدينة "المنصورة الجديدة" والتى تُعد نافذة الدلتا السياحية، وتضم أنواع الإسكان المختلفة: (إسكان سياحي، وإسكان الفيلات، وإسكان متوسط، وإسكان اجتماعي)، وتشتمل على جميع الخدمات اللازمة، بجانب جامعة إقليمية.

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