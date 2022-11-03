اعتراف مثير من نجم ريال مدريد عن بيب جوارديولا

الفجر الرياضي
بيب جوارديولا
بيب جوارديولا

أكد الألماني توني كروس، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، أن بيب جوارديولا مدربه السابق في بايرن ميونخ والمدير الفني الحالي لفريق مانشستر سيتي، هو مدربه المثالي، والذي عمل معه لعام واحد فقط قبل رحيل اللاعب لريال مدريد.

 

توني كروس يوجه رسالة لبيب جوارديولا


وقال اللاعب الألماني في تصريحات لبرنامج " Universo Valdano" التلفزيوني: "إذا تحدثنا عن المرينجي لا بد أن نتحدث عن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد، فهو الرجل الذي تعاقد معي واستقبلني بمودة كبيرة من اليوم الأول، ولم أتذكر أبدا وجود أزمة معه، وكنا دائما صادقين جدا، وأعطاني ثقته".


وأضاف: "بيب قاتل حتى آخر يوم من أجل أن أستمر في بايرن ميونخ، وإذا كان علي اختيار مدرب مثالي فهو المدرب الإسباني، حيث استمتعت بالعمل معه لموسم، وحسنني كثيرا".

 

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وعن كاسيميرو، قال: "لقد فوجئت بالاستغناء عن خدماته، وصحيح أن الشائعات بدأت قبل أيام من رحيله، لكن كانت دائما هناك شائعات ولا يحدث شيء، وحين أبلغني حزنت، لأنني تذكرت كل الألقاب التي حققناها سويا".


واختتم: "لن أشارك في كأس العالم لكنني متأكد أنني حين سأشاهد مباريات منتخب بلادي سأرغب في اللعب، لكنني اعتزلت دوليا بعد بطولة كأس الأمم الأوروبية، لقضاء المزيد من الوقت مع عائلتي ولوجود لاعبين يستحقون اللعب أكثر مني".
 

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