وزير الإسكان يتفقد اللمسات الأخيرة للانتهاء من مشروعات المرحلة الأولى بمدينة المنصورة الجديدة

الجزار: "المنصورة الجديدة" نافذة الدلتا السياحية وبها إسكان سياحي وفيلات وإسكان متوسط واجتماعي وجميع الخدمات اللازمة وجامعة إقليمية



جار حاليًا تسليم وحدات مشروع "سكن مصر" بالمنصورة الجديدة لحاجزيها.. وبدء تسليم وحدات مشروع "JANNA" فى يناير المقبل



تفقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اللمسات الأخيرة للانتهاء من مشروعات المرحلة الأولى بمدينة المنصورة الجديدة، حيث أكد الوزير أنها إحدى مدن الجيل الرابع، وتُعد نافذة الدلتا السياحية، وتضم أنواع الإسكان المختلفة: (إسكان سياحي، وإسكان الفيلات، وإسكان متوسط، وإسكان اجتماعي)، وجميع الخدمات اللازمة، وجامعة إقليمية.



وتجول وزير الإسكان ومرافقوه، بالمشروعات السكنية المتنوعة بمدينة المنصورة الجديدة، وتفقد نماذج من الوحدات والفيلات التى تم تأثيثها كنماذج للتأثيث، وتشمل المشروعات السكنية بالمدينة، مشروع الفيلات، ويضم 1149 فيلا (منفصلة – متصلة – شبة متصلة)، بها 2103 وحدات، وتشمل (499 فيلا منفصلة - 152 فيلا متصلة - 498 فيلا شبه متصلة)، ومشروع "سكن مصر" للإسكان المتوسط، وبه 4704 وحدات سكنية (196 عمارة سكنية)، ومشروع "JANNA" للإسكان الفاخر، وبه 11232 وحدة سكنية (468 عمارة)، ومشروع الإسكان المتميز ذى الطابع الساحلي، وبه 1392 وحدة سكنية (58 عمارة).



كما تجول الوزير، بالمرحلة الأولى بكورنيش مدينة المنصورة الجديدة، والتى تم الانتهاء منها بطول 4.2 كم، ويضم الكورنيش (ممشي - كافتيريات - برجولات - مقاعد - حارة دراجات - ملاعب - مناطق للقراءة والإنترنت - مناطق ألعاب للأطفال)، موضحًا أن المدينة تضم عددًا من المشروعات الخدمية، وتشمل (2 مدرسة تعليم أساسي - مركز صحي - 8 أسواق تجارية - مركز شرطة وإطفاء - غيرها)، بجانب مشروعات دور العبادة.

