وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ جامعة المنصورة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ومشروعات المرافق الرئيسية

الجزار: تم تشغيل 8 كليات بجامعة المنصورة الدولية للعلوم والتكنولوجيا فى 3 مبانٍ تم تنفيذها.. وجار تنفيذ باقى مبانى الجامعة



تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، موقف تنفيذ جامعة المنصورة الدولية للعلوم والتكنولوجيا، وموقف مشروعات المرافق الأساسية، وذلك خلال زيارته التفقدية لمدينة المنصورة الجديدة، والتى رافقه فيها مسئولو الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.



وأشار الدكتور عاصم الجزار، إلى أنه تم تشغيل 8 كليات بجامعة المنصورة الدولية للعلوم والتكنولوجيا، فى 3 مبانٍ تم تنفيذها، وجار تنفيذ باقى مبانى الجامعة، والتى تقع على مساحة 127 فدانًا، وتضم(كلية المعاملات القانونية الدولية وكلية إدارة الأعمال – كلية علوم وهندسة المنسوجات – كلية هندسة 1 – كلية الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات – كلية هندسة 2 – كلية طب الفم والأسنان وكلية العلوم – الطب البشرى – كلية صيدلة وكلية علوم – المكتبة المركزية والخدمات الطلابية – مبنى الإدارة وقاعة المؤتمرات – المستشفى الجامعي - مستشفى طب الفم والأسنان – صالات رياضية ومعارض خارجية مفتوحة).



وأوضح وزير الإسكان، أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى من محطة تحلية مياه البحر بطاقة 40 ألف م3/يوم، حيث تبلغ الطاقة الإجمالية لمحطة التحلية 160 ألف م3/يوم، ويتم معالجة الصرف الصحي من خلال محطة كومباكت للمعالجة بطاقة ألف م3/يوم، كما تم الانتهاء من تنفيذ محطة محولات بقدرة 500 ميجا فولت أمبير.

