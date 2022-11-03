ننشر قائمة منتخب مصر في معسكر نوفمبر.. استدعاء عواد وغياب كريم فؤاد

كشف الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة المدرب البرتغالي روي فيتوريا، عن قائمة منتخب مصر لمعسكر شهر نوفمبر والذي ينطلق في الفترة من 7 إلى 18 نوفمبر، ويتخلله مباراة ودية أمام بلجيكا يوم 18 نوفمبر الجاري.

قائمة منتخب مصر

كما تم الاتفاق على إقامة المعسكر على فترتين الأولى من 7 إلى 11 والفترة الثانية من 13 إلى 18 نوفمبر.

وجاءت قائمة منتخب مصر للفترة الأولى كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي (الأهلي)، محمد عواد (الزمالك)، محمود جاد (المصري).

الدفاع: عمر جابر (الزمالك)، أكرم توفيق (الأهلي)، محمود متولي (الأهلي)، باهر المحمدي (الإسماعيلي)، حسام عبدالمجيد (الزمالك)، محمود علاء (الاتحاد)، حسين السيد (المصري)، عبدالله جمعة (الزمالك).

الوسط: حمدي فتحي (الأهلي)، مروان عطية (الاتحاد السكندري)، إمام عاشور (الزمالك)، محمود حمادة (فاركو)، محمد مجدي أفشة (الأهلي)، عمرو السيسي (الزمالك)، أحمد سيد زيزو (الزمالك)، طاهر محمد طاهر (الأهلي)، أحمد عبدالقادر (الأهلي)، مصطفي عبدالرؤوف «زيكو» (حرس الحدود).

الهجوم: مروان حمدي (المصري)، محمد شريف (الأهلي)، أحمد ياسر ريان (سيراميكا).