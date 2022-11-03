لايف United مشاهدة مباراة مان يونايتد ضد سوسيداد بث مباشر live مباراة مانشستر يونايتد اليوم مباشر بجودة عالية

تشكيل مانشستر يونايتد الرسمي

في حراسة المرمي: دي خيا

في خط الدفاع: شاو، مارتينيز، ليندلوف، دالوت

في خط الوسط: كاسيميرو، ايركسن، دي بيك

في خط الهجوم: جارناشو، فيرنانديز، رونالدو

لايف United مشاهدة مباراة مان يونايتد ضد سوسيداد بث مباشر live مباراة مانشستر يونايتد اليوم مباشر بجودة عالية

ريال سوسيداد، 15 نقطة

مانشستر يونايتد، 12 نقطة

شريف، 3 نقاط

أومونيا، دون نقاط

لايف United مشاهدة مباراة مان يونايتد ضد سوسيداد بث مباشر live مباراة مانشستر يونايتد اليوم مباشر بجودة عالية

ويدخل كل من فريقي مانشستر يونايتد الإنجليزي، وريال سوسيداد الإسباني، هذه المباراة، وكلا الفريقان مؤهلان رسميا إلى دور الـ 16 من بطولة الدوري الأوروبي، حيث يتصدر الفريق الإسباني صدارة المجموعة برصيد 15 نقطة، في حين يبحث اليونايتد إلى الفوز بهذه المباراة، والوصول إلى ذات النقاط بهدف تصدر المجموعة.

ومن المتوقع أن تشهد مباراة مان يونايتد ضد سوسيداد إثارة كبيرة، خصوصا بعد عودة الشياطين الحمر إلى سكة الانتصارات، وكذلك عودة مهاجمه الأسطورة كريستيانو رونالدو للتهديف