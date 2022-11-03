لايف Arsenal بث مباشر مباراة ارسنال وزيوريخ اليوم في الدوري الأوروبي 2023 يلا شوت KORA ON



تقام مباراة أرسنال وزيوريخ ضمن مباريات الجولة السادسة من دور المجموعات في الدوري الأوروبي موسم 2023، اليوم الخميس الموافق 3 نوفمبر 2022.



وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 9:00 بتوقيت تونس والجزائر والمغرب.

بينما تنطلق في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت مصر والسودان وليبيا،

و في الساعة 11:00 مساءً بتوقيت السعودية والكويت والبحرين وفلسطين والعراق.

مشاهدة مباراة آرسنال وزيوريخ

ومن المقرر أن تنطلق مباراة آرسنال وزيوريخ، مساء اليوم الخميس 3 نوفمبر 2022، في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة، والساعة الحادية عشر بتوقيت السعودية، على أرضية ملعب "الإمارات" معقل فريق آرسنال.

مشاهدة مباراة آرسنال وزيوريخ

حراسة المرمى: رامسديل

خط الدفاع: وايت، هولندينج، جابريل، تيرني

خط الوسط: محمد النني، لوكونجو، نيلسون

خط الهجوم: نكيتياه، فييرا، جيسوس



مشاهدة مباراة آرسنال وزيوريخ

وسوف تُذاع المباراة عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium.



ترتيب آرسنال في المجموعة

1- آرسنال، 12 نقطة

2- ايندهوفن، 10 نقاط

3- بودو جليمت، 4 نقاط

4- زيوريخ، 3 نقاط

