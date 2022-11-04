ارتفاع أسعار البيض والفراخ في بورصة الدواجن اليوم الجمعة 4-11-2022

ارتفعت أسعار البيض والفراخ في بورصة الدواجن اليوم الجمعة، مع استمرار أزمة الأعلاف بالرغم من الإفراج عن بعض الشحنات إلى أنها لم تصل للحد الذى يحتاجه المربيين مما يدق نقوس الخطر باستمرار الأزمة وتفاقمها.

أسعار البيض

سعر البيض الأحمر

سعر البيض الأحمر 73.75 جنيهًا، ويصل سعرها للمستهلك 78 -83 جنيها.

سعر البيض الأبيض

سعر البيض الأبيض 70.75 جنيهًا، ويصل سعرها للمستهلك 75 جنيها.

سعر البيض البلدي

سعر البيض البلدي 73.75 جنيهًا، ويصل سعرها للمستهلك 78 جنيها.

أسعار الدواجن

أسعار الفراخ البيضاء

سجلت أسعار الفراخ البيضاء 39 جنيهًا، ويصل سعرها للمستهلك 44-45 جنيها.

سعر الفراخ الساسو

سعر الفراخ الساسو 49 جنيهًا، ويصل سعرها للمستهلك 54-55 جنيها.

سعر الفراخ البلدي

سعر الفراخ البلدي 52 جنيهًا، ويصل سعرها للمستهلك 57-58 جنيها.

سعر الفراخ الأمهات

سعر الفراخ الأمهات 27 جنيهًا، ويصل سعرها للمستهلك 32-33 جنيها.

أسعار الكتاكيت



سعر الكتكوت الأبيض اليوم 3 جنيهات.

سعر الكتكوت الساسو اليوم 3 جنيهات.

سعر الكتكوت البلدي 4.5 جنيه.

سعر كتكوت روزي 4.75 جنيه.

سعر كتكوت الوطنية 9.75 جنيه.

أسباب ارتفاع أسعار البيض والدواجن

أكد الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، أن توافر الأعلاف هي المشكلة الأعظم في تاريخ صناعة الدواجن على مدار 5 عقود.

وأشار "الزيني" إلى أن هناك توجهات رئاسية واجتماع مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بحضور السيد القصير وزير الزراعة لحل القضية

ولفت إلى أن الإفراج عن الأعلاف خلال الفترة الماضية كان ضعيفًا بعد تحرير سعر الصرف، موضحًا أنها مازالت لا تكفي احتياجات السوق المصري.

وأوضح أنه تم الإفراج عن نحو 260 ألف طن أعلاف ولكن احتياجات السوق المصري من 800 إلى 900 ألف طن في الشهر.

ولفت إلى أنه لا بد أن يكون هناك أرصدة من الأعلاف مثل كافة السلع الاستراتيجية لأن ذلك يشعر المواطن بأمان لعمل خطة للدورات الجديدة، منوهًا إلى أنه يتم استيراد نحو 70 أو 80 % من الأعلاف، رغم أن هناك توجه من الدولة بتحسين التقاوي.