أسعار الأسماك اليوم الجمعة 4-11-2022 في سوق العبور

استقرت أسعار الأسماك اليوم في سوق العبور، بعد أن شهدت تباين خلال تعاملات الأسبوع، مع بداية ظهور بعض أنواع السمك التى تحتوي على البطارخ، ونستعرض فيما يلى أسعار السمك في سوق العبور.

أسعار السمك اليوم في سوق العبور



سجل سعر السمك البوري "1" من 55: 86 جنيهًا للكيلو.

سجل سعر السمك البوري "2" من 40: 58 جنيهًا للكيلو.

سعر السمك قشر البياض نحو من 65: 105 جنيهًا للكيلو.

سعر السمك البياض الأملس "1" بلدي نحو من 60: 100 جنيهًا للكيلو.

سعر السمك البياض الأملس "2" بلدي نحو من 30: 50 جنيهًا للكيلو.

سجل سعر القراميط - شيلان من 10: 20 جنيهًا للكيلو.

سعر كيلو سمك الثعابين ما بين 50: 250 جنيهًا.

سجل سعر مرجان 1 ما بين 48: 68 جنيهًا للكيلو.

سجل سعر سمك مرجان 2 من 34: 46 جنيهًا للكيلو.

سجل سعر سمك مرجان مجمد من 20: 30 جنيهًا للكيلو.

سجل سعر القرش ما بين 30: 50 جنيهًا للكيلو.

سعر البرانيس الإسكندراني من 64: 104 جنيهات للكيلو.

سجل سعر سمك مكرونة خليجي من 34: 54 جنيهًا للكيلو.

سجل سعر سمك مكرونة سويسي من 64: 100 جنيهات للكيلو.

سعر المكرونة المجمدة من 30: 40 جنيهًا للكيلو.

سعر كيلو (السبيط- كاليماري- سابيا) ما بين 110: 210 جنيهًا.

سعر كيلو سمك موسى ما بين 160: 240 جنيهًا.

سجل سعر سمك كابوريا من 26: 88 جنيهًا للكيلو.

سجل سعر سمك بربون 1 من 60: 70 جنيهًا للكيلو.

سجل سعر سمك بربون 2 من 42: 58 جنيهًا للكيلو.

سجل سعر سمك بربون مجمد من 25: 35 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر سمك دنيس ما بين 100: 160 جنيهًا للكيلو.

سجل سعر سمك مازاليا - كشر 30: 50 جنيهًا للكيلو.

سجل سعر كيلو السمك الشعور ما بين 30: 50 جنيهًا.

سجل سعر سمك وقار 80: 120 جنيهًا للكيلو.

سجل سعر سمك قاروص-لوت 60: 140 جنيهًا للكيلو.

سجل سعر سمك حدادي 10: 20 جنيهًا للكيلو.

سجل سعر سمك موزة 35: 65 جنيهًا للكيلو.

سجل سعر سمك سردين 35: 55 جنيهًا للكيلو.

سجل سعر سمك سردين مجمد ما بين 20: 30 جنيهًا للكيلو «كرتونة».

سجل سعر سمك ماكريل مجمد من 25: 35 جنيهًا للكيلو «طاولة خشب».

أسعار الجمبري



أسعار جمبري جامبو من 350: 450 جنيهًا للكيلو.

أسعار جمبري "1" من 270: 330 جنيهًا للكيلو.

أسعار جمبري "2" من 160: 260 جنيهًا للكيلو.

أسعار جمبري مجمد "2" من 90: 170 جنيهًا للكيلو.

أسعار جمبري "3" من 55: 155 جنيهًا للكيلو.