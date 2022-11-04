أسعار الخضار والفاكهة اليوم الجمعة 4-11-2022 فى سوق العبور

استقرت أسعار الخضار والفاكهة في سوق العبور اليوم الجمعة، بعد أن شهدت تباين خلال تعاملات الأسبوع المنتهي اليوم مع بداية ظهور الفاكهة والخضروات الشتوية بجانب الصيفية.

أسعار الخضار اليوم



سعر الطماطم بين 3.5: 5.5 جنيه للكيلو

سعر البطاطس بين 7: 10 جنيهات للكيلو

سعر البصل بـ 2.5: 4 جنيه للكيلو.

سعر الكوسة من 2.5: 7 جنيهات للكيلو.

سعر الجزر من 2.5: 5.5 جنيه للكيلو.

سعر الفاصوليا من 6: 10 جنيهًا للكيلو.

سعر الباذنجان البلدي 3: 5 جنيهات للكيلو.

سعر الباذنجان الرومي 4:5.5 جنيهات للكيلو.

سعر الباذنجان الأبيض من 4: 7 جنيهات للكيلو.

سعر الفلفل الرومي بلدي3: 7 جنيهات للكيلو.

سعر الفلفل الرومي صوب 5: 10 جنيهات للكيلو.

سعر الفلفل حامي بلدي من 2.5: 5 جنيهات للكيلو.

سعر الفلفل الألوان من 7: 17 جنيهًا للكيلو.

سعر الملوخية بين 2: 3.5 جنيه للكيلو.

سعر الخيار صوب 3: 7 جنيه للكيلو.

سعر الخيار بلدي 2: 3 جنيهات للكيلو.

أسعار البامية من 15: 20 جنيهًا للكيلو

سعر القلقاس بين 4: 6 جنيهات للكيلو.

أسعار الثوم من 7: 11 جنيهًا للكيلو.

سعر اللفت 1.5: 2.5 جنيه للكيلو.

أسعار البنجر 2: 4 جنيهات للكيلو.

أسعار البطاطا 2: 4 جنيهات للكيلو.

أسعار زيتون تفاحي 17: 27 جنيهًا للكيلو

أسعار السبانخ 4: 6 جنيهات للكيلو

سعر بصل أخضر 2.5 جنيه

سعر البسلة 17: 20 جنيهًا

أسعار زيتون عزيزي لكويد 12: 20 جنيهًا للكيلو

أسعار الفاكهة اليوم

تراوحت أسعار البرتقال الصيفي من 4: 7 جنيهات للكيلو.

تراوحت أسعار جريب فروت من 3: 5 جنيهات للكيلو.

وتراوح سعر ليمون بلدي من 4: 8 جنيهات للكيلو.

وصل سعر ليمون أضاليا إلى 3: 4 جنيهات للكيلو.

وصل سعر البرتقال أبو سرة إلى 3: 7 جنيهات للكيلو.

ووصل سعر يوسفي بين 4: 8 جنيهات للكيلو.

ووصل سعر عنب رومي أحمر بين 4: 8 جنيهات للكيلو.

ووصل سعر عنب كريمسون بين 11: 15 جنيهًا للكيلو.

ووصل سعر الكاكا بين 7: 11 جنيهًا للكيلو.

تراوحت أسعار تفاح (امريكي_ إيطالي) من 18: 24 جنيهًا للكيلو (كرتونة 20 كيلو).

بينما سجل سعر بلح سيوي 20: 25 جنيهًا للكيلو.

وتراوح سعر الكانتالوب من 4: 8 جنيهات للكيلو.

تراوحت أسعار الشمام من 3.5: 4.5 جنيه للكيلو.

تراوح سعر مانجو عويس من 14: 24 جنيهًا للكيلو

تراوح سعر مانجو كيت من 11: 15 جنيهًا للكيلو

تراوح سعر برقوق مستورد 11 جنيهًا للكيلو.

سجل سعر باباظ من 6 جنيهات للكيلو.

تراوح سعر البرتقال البلدي من 3: 5 جنيهات للكيلو

تراوح سعر مانجو كيت من 11: 15 جنيهًا للكيلو

تراوح سعر الرمان من 5: 10 جنيهات للكيلو

تراوح سعر بلح رملي من 4: 8 جنيهات للكيلو

تراوح سعر الجوافة من 3: 6 جنيهات للكيلو

تراوح سعر قشطة بلدي من 10: 30 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر قشطة عبد الرازق من 20: 50 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر البطيخ (1) من 28: 35 جنيهًا للواحدة.

تراوح سعر البطيخ (2) من 18: 24 جنيهًا للواحدة.

تراوح سعر البطيخ (3) من 10: 15 جنيهًا للواحدة.

تراوح خوخ مستورد بين 15: 25 جنيهًا للكيلو.

سجلت أسعار نكترين مستورد من 15: 25 جنيهًا.

وسجل سعر كمثرى ثلاجة نحو 7: 15 جنيهًا للكيلو.

وصل سعر أناناس 35 جنيهًا للكيلو.

وصل سعر دوم 20: 40 جنيهًا للكيلو

وصل سعر كريز 20: 40 جنيهًا للكيلو.

سجل سعر الكيوي 19.5 جنيه للكيلو.

سجل سعر موز مغربي من 8: 12 جنيهًا للكيلو.

سجل سعر موز وليم 8: 12 جنيهًا للكيلو.

سجل سعر موز بيكو من 9: 13 جنيهًا للكيلو.

سجل سعر موز مستورد 20: 40 جنيهًا للكيلو.

سجل سعر موز صعيدي 7: 9 جنيهات للكيلو.

سجل سعر موز بلدي 7: 9 جنيهات للكيلو.