لقاء السحاب.. موعد مباراة نجوم النصر والهلال ضد باريس سان جيرمان

تترقب جماهير المملكة العربية السعودية بشكل خاص، ومحبي كرة القدم بشكل عام، موعد انطلاق المواجهة المنتظرة بين نجوم فريق (النصر والهلال) ضد باريس سان جيرمان الفرنسي، في مواجهة ودية بموسم الرياض.

- موعد مباراة النصر والهلال ضد باريس سان جيرمان

وذكرت صحيفة "الرياضية" السعودية، أن تم تحديد موعد مبدئي لخوض مباراة كأس موسم الرياض، بين العملاق الباريسي وفريق نجوم الهلال والنصر يوم 19 يناير المقبل، والذي يستضيفها ملعب "الملك فهد الدولي"، بالعاصمة الرياض.

- تفاصيل مباراة باريس سان جيرمان ونجوم النصر والهلال

وتم الاتفاق بين الفريقان على خوض المباراة بكامل نجوم العملاق الفرنسي، وفي مقدمتهم صاحب الـ7 كرات ذهبية "ليونيل ميسي"، لزيادة المتعة في المواجهة، والإقبال التاريخي الذي تشهده تلك المباراة.

- باريس سان جيرمان يحسم صعوده إلى دوري أبطال أوروبا

وحسم العملاق الفرنسي مسألة صعوده إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، بعد أن جاء في وصافة المجموعة الثامنة برصيد 15 نقطة، خلص المتصدر بنفس عدد النقاط فريق بنفيكا البرتغالي، ولكن بأفضلية فارق النقاط.

- القنوات الناقلة لدوري أبطال أوروبا

وتعتبر شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية، هي الناقل الحصري لحقوق بث وإذاعة مباريات دوري أبطال أوروبا 2022-2023، حصري ومباشر عبر قنواتها المختلفة في شمال إفريقيا والشرق الأوسط.