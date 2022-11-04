أسعار اللحوم اليوم الجمعة 4-11-2022 في الأسواق

استقرت أسعار اللحوم اليوم الجمعة في الأسواق ليتراوح سعر اللحم الكندوز ما بين 160 إلى 190 جنيه والبتلو ما بين 170 إلى 180 جنيه.

أسعار اللحوم اليوم

أسعار اللحوم الكندوز بين 160 و190 جنيهًا للكيلو.

أسعار اللحوم البتلو تراوحت بين 170 و180 جنيهًا للكيلو.

أسعار اللحوم الضاني تراوحت بين 170 و200 جنيه.

أسعار اللحوم الجملي تبدأ من 150 جنيهًا للكيلو.

أسعار الكبدة البلدي تراوحت بين 160 و180 جنيهًا للكيلو.

أسعار الكبدة الضأن تراوحت بين 170 و200 جنيهًا للكيلو.

أسعار السجق البلدى تراوحت بين 150 و160 جنيهًا للكيلو.

أسعار الاستيك والبفتيك تراوحت بين 160 و170 جنيهًا للكيلو.

أسعار عرق التربيانكو تراوحت بين 150 و170 جنيها للكيلو.

أسعار اللحوم المفرومة تراوحت بين 130 و180 جنيهًا للكيلو.

أسعار كيلو كباب الحلة تتراوح بين 160 و200 جنيه للكيلو.