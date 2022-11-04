تحت تهديد السلاح مطلوب على جوجل في أول أيام عرضه بالسينما

تصدر فيلم تحت تهديد السلاح الذي يقوم ببطولته الفنان حسن الرداد تريند محرك البحث الشهير جوجل، في المملكة العربية السعودية، بعدما تصدر شباك التذاكر مع أول أيام عارضه.

تحت تهديد السلاح

واعتلى فيلم تحت تهديد السلاح لحسن الرداد في صدارة شباك التذاكر ليلة أمس الخميس، والتي شهدت الليلة الاولي لعرضه ، في مختلف دور السينمات بجمهورية مصر العربية.

إيرادات تحت تهديد السلاح

تخطت إيرادات اليوم الأول من عرض فيلم تحت تهديد السلاح حاجز الـ159537 جنيه مصري، متصدرا الإيرادات اليومية، بينما جاء في المرتبة الثانية فيلم فضل ونعمة بطوله ماجد الكدواني وهند صبري.

انطلاق عرض تحت تهديد السلاح

وانطلق العرض الأول لفيلم تحت تهديد السلاح في دبي وسط حضور أبطاله إلى جانب حضور إعلامي وجماهيري مميز للفيلم الذي ألفه أيمن بهجت قمر وأخرجه محمد عبد الرحمن حماقي.

أببطال تحت تهديد السلاح

ويقوم ببطولة فيلم تحت تهديد السلاح الذي نجح في تحقيق إيرادات في أول أيام عرضه خطت الأعمال الفنية الأخرى، حسن الرداد ومي عمر وبمشاركة مجموعة من ألمع نجوم الفن على رأسهم بيومي فؤاد وشيرين رضا وعمرو عبد الجليل.

احتفال صناع فيلم تحت تهديد السلاح

ومن المقرر أن يحتفل صناع تحت تهديد السلاح في مصر بعد انتهاء عرضه في الرياض وتحديدا بجدة وهو العرض الثاني بعد نجاح العرض الأول، للعمل الفني الجيد الذي روج له بطل الفيلم على حسابه الرسمي عبر مواقع التواصل.

الترويج لفيلم تحت تهديد السلاح

وروج الفنان حسن الرداد لفيلمه الجديد "تحت تهديد السلاح " عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" ونشر بوستر فيلم تحت تهديد السلاح عبر خاصية "إستوري".