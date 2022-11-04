أنس جابر تفوز على الأمريكية جيسيكا وتحقق أول انتصاراتها بالبطولة الختامية

نجحت لاعبة التنس التونسية أنس جابرالمصنفة الثانية عالميًا في تحقيق انتصارها الأول في البطولة الختامية لموسم تنس السيدات 2022 المقامة في مدينة فورت وورث الأمريكية، على حساب الأمريكية جيسيكا بيغولا.

فوز أنس جابر

وتعتبر أنس جابر أول تونسية تفوز بمباراة في هذه البطولة الكبيرة، وتحافظ على آمالها في بلوغ نصف النهائي، بعد نجاحها في تحويل هزيمتها بالمجموعة الأولى 1-6، وحسمت المجموعتين الثانية والثالثة لصالحها بواقع 6-3 و6-3 لتفوز باللقاء الذي استمر ساعة و38 دقيقة.

أنس جابر مرشحة للبطولة

وتعتبر أنس جابر من اللاعبات المرشحات للبطولة، ويعتمد تأهلها عليها فقط لأنها ثاني أكثر لاعبة تحقيقًا للانتصارات هذا العام بـ47 انتصارًا، خلف البولندية إيجا شفيونتك المصنفة الأولى عالميًا.

أنس جابر وبيجولا

وأشادت أنس جابر بمجهود منافستها الأمريكية بيجولا، قائلةً:"بيجولا لعبت جيدًا للغاية في المجموعة الأولى وأنا كنت قادرة على تغيير طريقة لعبي وتغيير إيقاع المباراة وفرض أسلوبي".

تصريحات أنس جابر بعد الفوز

وقالت أنس جابر إن هزيمتها في المباراة الأولى بالبطولة أمام البيلاروسية أرينا سابالينكا، المصنفة السابعة عالميًا، كانت صعبة عليها لدرجة منعتها من النوم في أول يوم، مضيفة: "المباراة الأولى كانت متكافئة ومحبطة. أردت أن أكون إيجابية واستمعت لمدربي الذي منحني طاقة إيجابية وثقة لمواجهة هذه المباراة التي استعددت لها ذهنيا".

أنس جابر واليونانية ماريا

وإلى جانب فوز التونسية أنس جابر، فقد حجزت اليونانية ماريا ساكاري، المصنفة الخامسة عالميًا، مقعدها في نصف نهائي البطولة التي تشارك بها للمرة الثانية بعد تغلبها على سابالينكا بنتيجة 6-2 و6-4 في ساعة و37 دقيقة.

تأهل سكاري

وتأهلت ساكاري لنصف النهائي كما فعلت في مشاركتها الأولى بالبطولة العام الماضي، مؤكدة سعيها إلى تجنب تكرار نفس السيناريو وتأهل للنهائي بعدما سقطت النسخة الماضية أمام الاستونية أنيت كونتافيت.