سعر الذهب اليوم الجمعة 4-11-2022 في الأسواق المحلية والعالمية

سعر الذهب اليوم، يبحث الكثيرون عن سعر الذهب في مصر اليوم الجمعة الموافق الرابع من نوفمبر 2022، بعد الهبوط الكبير الذي بلغ أعلى مستوى له يوم السبت الماضي.

سعر الذهب اليوم

وتهتم شريحة كبيرة بمعرفة سعر الذهب اليوم وخاصة من الشباب المقبل على الزواج والارتباط، نظرا لأهمية الشبكة التي تقدم للزوجة أو الخطيبة، وسط مخاوف الكثيرين باستمرار الصعود.

سعر الذهب اليوم الجمعة

وسجل سعر الذهب اليوم الجمعة، هبوطا ملحوظا بعد القفزة الكبيرة التي شهدها على خلفية ارتفاع أسعار الدولار في عدد من البنوك المصرية مسجلًا 24.29 للشراء في البنك المركزي.

سعر الذهب اليوم الجمعة 4 نوفمبر 2022

ووصل سعر الذهب اليوم الجمعة الموافق الرابع من نوفمبر 2022، عيار 21 الأكثر انتشارا ومبيعا في مصر 1184 جنيها بعد 1145 جنيهًا الخميس 22 سبتمبر، فيما وصلت أسعار الأصفر عيار 18 بين 1015 و1018 جنيها.

وتقدم بوابة الفجر الإلكترونية سعر الذهب اليوم الجمعة الموافق الرابع من نوفمبر 2022، بمختلف الأعيرة في السطور التالية:

سعر جرام الذهب عيار 21

سجل سعر الذهب اليوم عيار 21 الأوسع انتشارًا ومبيعا في مصر 1184 جنيها للجرام دون مصنعية للبيع.

سعر الذهب عيار 24

ووصل سعر جرام الذهب اليوم الجمعة عيار 24 إلى 1358 جنيها.

سعر الذهب اليوم عيار 18

وبلغ سعر جرام الذهب اليوم الجمعة عيار 18 نحو 1015 جنيها

سعر الذهب اليوم عيار 14

كما سجل سعر جرام الذهب اليوم الجمعة عيار 14 نحو 789 جنيهًا

سعر الجنيه الذهب عيار 24 والأوقية

بينما بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة عيار 24 نحو 9504 جنيهات بينما وصل سعر أوقية الذهب اليوم الجمعة عيار 24 إلى 1630.14 دولارا.

سعر الذهب اليوم بالمصنعية والدمغة اليوم

ويختلف سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر بالمصنعية على حسب كل محل صاغة، فهي تهم كافة المقبلين على الزواج من الشباب والفتيات، حيث يتراوح بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 5 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

سعر الذهب عالميا

وارتفع سعر الذهب على المستوى العالمي، إذ صعد الأصفر في البورصة العالمية بقيمة 0.55 دولارا، حيث سجل المعدن الأصفر 1630.12 دولارا مسجلا ارتفاعا بنحو 0.03%.