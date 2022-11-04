استبعاد المثلوثي وضم معلول والجزيري - قائمة منتخب تونس الأولية للمشاركة في كأس العالم 2022

كشفت تقارير صحفية تونسية قائمة منتخب تونس الأولية لبطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022، والمقرر انطلاقها يوم 20 نوفمبر الجاري.

ووفقًا للتقارير فإن قائمة منتخب تونس الأولية سوف تشهد استبعاد حمزة المثلوثي لاعب الزمالك من حسابات المدرب جلال القادري المدير الفني لنسور قرطاج.

كما سيتواجد علي معلول لاعب الأهلي، وسيف الدين الجزيري لاعب الزمالك في قائمة منتخب تونس الأولية لبطولة كأس العالم قطر 2022.

وجاءت القائمة وفقًا لما نشرته الصحف التونسية، كالتالي: