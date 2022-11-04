ملعومات عن بطاقة هيا لحضور مباريات كأس العالم وكيفية الحصول عليها

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بطاقة هيا
بطاقة هيا

بطاقة هيا، أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق بطولة كأس العالم 2022 والمقرر إقامته في دولة قطر، والمتوقع أن تكون النسخة الأقوى، نتيجة الاستعدادات الكبيرة التي قدمتها الدوحة من أجل استضافة هذا المحفل الكبير.

معلومات عن بطاقة هيا

ويتساءل الكثيرون عن بطاقة هيا والتي اشترطت الحكومة القطرية أن يحملها الزائر والتي تغنيه عن التذكرة حيث أنها تحدد هوية حاملها، وتزوده بعدد من الخدمات التي تهدف إلى تعزيز تجربتهم أثناء تواجدهم في قطر، وذلك بعد دور المجموعات في كأس العالم بداية الثاني من ديسمبر 2022.

وتقدم بوابة الفجر كافة المعلومات عن بطاقة هيا وكيفية الحصول عليها في السطور التالية:

مزايا بطاقة هيا

تتمتع بطاقة هيا بالعديد من المزايا لحاملها على رأسها حضور مباريات كأس العالم بقطر مثل إمكانية التخطيط لحركة الجماهير والتعرف على جميع الأنشطة التي تقام خلال فترة البطولة ودخول كأس العالم.

كما تمكن بطاقة هيا من دخول الملاعب التي تستضيف مباريات بطولة كأس العالم إضافة إلى استخدام مجاني لوسائل النقل العام واستخراج إذن دخول الدولة للجماهير من خارج قطر وحضور عدد من الفعاليات والأنشطة المصاحبة لبطولة كأس العالم بقطر.

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رابط وخطوات الحصول على بطاقة هيا لحضور مونديال قطر

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بطاقة المشجع هيا.. رابط ومميزات الحصول عليها لحضور كأس العالم

كيفية شراء بطاقة هيا

يتمكن الزائر من شراء بطاقة هيا عبر التقدم للحصول على بطاقة هيا لحضور مباريات كأس العالم بقطر إلكترونيًا دون الحاجة إلى دفع أي رسوم.

طريقة التقدم للحصول على بطاقة هيا

1- الدخول إلى الموقع الإلكتروني للحصول على بطاقة هيا بالضغط هنـــا.

2-دخال البريد الإلكتروني – الاسم – اسم العائلة – كلمة المرور وتأكيدها – التحقق من النص المتواجد، وإنشاء حساب جديد.

3- الموافقة على الشروط والأحكام.

4- التقدم بطلب للحصول على بطاقة هيا

5- الضغط على "طلب بطاقة هيا".

6- تحديد فئة مقدمة الطلب، وملء البيانات المطلوبة.

بطاقة هيا ومباريات كأس العالم 2022

وقررت وزارة الداخلية القطرية السماح للزوار بدخول قطر دون اشتراط الحصول على تذكرة بعد دور المجموعات في كأس العالم، كما أعلنت اللجنة العليا للمشاريع والإرث السماح بدخول الجماهير من غير حاملي التذاكر لدولة قطر بعد انتهاء دور المجموعات بداية من 2 ديسمبر دون اشتراط الحصول على تذكرة.

موعد انطلاق مباريات مونديال قطر 2022

وتنطلق بطولة كأس العالم 2022 في قطر يوم 20 نوفمبر الجاري، ويختتم الدور الأول من المونديال في آخر المجموعات الثماني يوم 2 ديسمبر.

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