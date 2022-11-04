"الصحة السعودية" تدعو المواطنين بارتداء الكمامات لتجنب الإصابة بهذا الفيروس

يسعى عدد كبير من المواطنين بالمملكة العربية السعودية، لمعرفة كافة الإجراءات التي صدرتها وزارة الصحة السعودية.

كشفت وزارة الصحة السعودية، في إطار التنبيهات المستمرة للمواطنين والمقيمين التي تُصدرها عبر قنواتها الرسمية، عن الأعراض المنتشرة المصاحبة للإصابة بالإنفلونزا الموسمية، وطرق الوقاية منها.

وناشدت الصحة السعودية بضرورة ارتداء الكمامات و5 إجراءات أخرى للوقاية وعدم الإصابة بالعدوى، ونشرت إنفوجراف عبر صفحتها الرسمية على موقع التدوينات المصغر "تويتر" يتضمن كافة الأمور المتعلقة بهذا الفيروس وأعراضه وكيفية الوقاية منه.

وسنستعرض لكم متابعي وزوار موقع الفجر الإلكتروني، فيما يلي، أعراض الإصابة بالإنفلونزا الموسمية ومضاعفات المرض وطرق العلاج، وهي على النحو التالي:-

أعراض الإصابة بالإنفلونزا الموسمية

- حدوث رجفة وتعرق.

- ارتفاع درجة الحرارة أكثر من 38 درجة.

- ألم في العضلات، وصداع، والتهاب الحلق.

- سعال مستمر، وجفاف، وسيلان الأنف.

مضاعفات الإنفلونزا الموسمية

- التهاب الرئتين.

- التهاب الشعب الهوائية.

- التهاب الأذن.

- تسمم الدم.

- الوفاة.

طرق الوقاية من مرض الإنفلونزا الموسمية

- الالتزام بلبس الكمامة.

- تجنب لمس العين أو الفم مباشرة.

- ضرورة الحصول على اللقاح.

- الحرص على نظافة المكان.

- غسل اليدين جيدًا.

- استخدام المناديل عند العطاس والسعال.

يأتي هذا في الوقت الذي أطلقت فيه الوزارة حملة توعوية للتطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية تحت شعار "اللحظة اللي ما تتمناها"، مناشدة المواطنين بالوقاية وارتداء الكمامات، خاصةً كبار السن، وأصحاب الأمراض المزمنة، والمصابين بنقص المناعة، والحوامل، والعاملين بالقطاع الصحي.

وأكدت وزارة الصحة السعودية، أن التطعيم آمن ولا توجد له آثار جانبية تُذكر، وأثبت فعاليته لسنين طويلة في جميع دول العالم، ويساعد بشكل كبير على الوقاية من الإصابة بالفيروس، أو التقليل من حدته في حالة الإصابة به.