حفل جلوب سوكر 2022.. ننشر خطوات التصويت ومحمد صلاح في القائمة النهائية

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محمد صلاح المرشح
محمد صلاح المرشح لجائزة حفل جلوب سوكر 2022

حفل جوائز جلوب سوكر 2022 يبحث عنه ملايين محبي كرة القدم حول العالم، حيث يقدم حفل جلوب سوكر جائزة أفضل لاعب في العالم وأفضل مدرب وأفضل نادي.

 

موعد حفل جلوب سوكر 2022

 ينطلق حفل جلوب سوكر 2022 يوم الخميس الموافق 17-11-2022، ويتنافس محمد صلاح على الظفر بجائزة أفضل لاعب في العالم.

أعلنت اللجنة المنظمة لحفل جلوب سوكر القائمة النهائية لللاعبين المرشحين لحصد جائزة أفضل لاعب في العالم وشهدت القائمة تواجد الدولي المصري محمد صلاح.

ويذكر أنه سيتم غلق باب التصويت يوم 11 نوفمبر.

القائمة النهائية لجوائز جلوب سوكر 2022

عاجل - قائمة اللاعبين المرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب شاب بجلوب سوكر


ما هو موعد حفل جلوب سوكر؟

يقام الحفل في مدينة دبي بالإمارات العربية المتحدة يوم الخميس 17-11-2022، ولم تعلن حتى الآن أي قناة عربية حصولها على حقوق بث الحفل على الهواء مباشرة.

ويعد كريم بنزيما لاعب ريال مدريد أبرز المرشحين للفوز بالجائزة خاصة وأنه قدم أداء مميزا في الموسم الماضي، حيث حقق لقبي الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.

كما توج بنزيما بالكرة الذهبية خلال الأسابيع القليلة الماضية.

القائمة النهائية لجائزة أفضل لاعب في العالم
كانت القائمة المبدئية لجائزة أفضل لاعب في العالم المقدمة من جلوب جلوب سوكر تضم 25 لاعبًا، وتم تقليصها إلى 10 لاعبين فقط، وهم على النحو التالي:

  • محمد صلاح (ليفربول)
  • لويس دياز (ليفربول)
  • كريم بنزيما (ريال مدريد)
  • تيبوا كورتوا (ريال مدريد)
  • إهالاند (مانشستر سيتي)
  • روبرت ليفاندوفسكي (برشلونة)
  • ساديو ماني (بايرن ميونخ)
  • كيليان مبابي (باريس سان جيرمان)
  • ليونيل ميسي (باريس سان جيرمان)
  • كريستيانو رونالدو (مانشستر يونايتد)
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