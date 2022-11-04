بعد التعديلات الجديدة.. "الجوازات" تكشف رسوم الإقامة الدائمة بالسعودية وشروطها 1444

كشفت الهيئة العامة للجوازات، عن رسوم الإقامة الدائمة في المملكة العربية السعودية لعام 1444، حيث تعتبر المملكة من أكثر الدول التي يذهب إليها الكثير من الأشخاص في جميع أنحاء العالم، من أجل القيام بأداء مناسك الحج والعمرة أو غيرها من المهام التي يرغب فيها الشخص.

وسنستعرض لكم متابعي وزوار موقع الفجر الإلكتروني، خلال السطور القليلة التالية، رسوم الإقامة الدائمة بالسعودية وشروطها 1444، وفقا لما كشفت عنه الهيئة العامة للجوازات، وهي على النحو التالي:-

رسوم الإقامة الدائمة في السعودية لعام 1444

يتساءل عدد كبير من الأشخاص عن رسوم الإقامة الدائمة في المملكة العربية السعودية، والتي جاءت على النحو التالي:-

- قيمة رسوم الإقامة الدائمة لأي شخص تكون 100 ألف ريال.

- هذا المبلغ يمكن دفعه مرة واحد أو على دفعات.

- لا بد من دفع 800 ألف ريال سعودي حتى يتاح لك الإقامة الدائمة والغير محدودة في السعودية.

- يحق لك أن تختار المدة التي تجلس بها داخل المملكة العربية السعودية.

شروط الإقامة الدائمة في السعودية لعام 1444

هناك بعض الشروط التي يجب توافرها في كافة الراغبين بالإقامة الدائمة، وهي على النحو التالي:-

- أن يكون جواز السفر ساري.

- أن يبلغ عمر الشخص الراغب في الإقامة ما يقارب من 21 عامًا أو أكثر.

- أن يكون التقرير الصحي الخاص به خالي من أي أمراض مزمنة أو معدية.

- أن يكون متاح لديه عمل ثابت ودائم في السعودية.

مميزات الإقامة الدائمة في السعودية

توجد بعض المميزات الهامة للإقامة الدائمة في السعودية، ومن أبرزها الأتي:-

- تواجد الشخص داخل المملكة العربية السعودية.

- تقديم تصريح يفيد بأنه يريد الإقامة مع أهله.

- بإمكانه أن يذهب إلى أي مكان ويعود متى شاء إلى السعودية.

- يتاح له فتح مشاريع خاصة داخل المملكة العربية السعودية.