أوكرانيا تصدر أكثر من 600 ألف طن حبوب هذا الشهر

بلغت صادرات أوكرانيا من الحبوب والبقول 13.87 مليون طن منذ بداية الموسم الجاري، بما في ذلك 668 ألف طن في نوفمبر الجاري، حسب بيانات وزارة الزراعة الأوكرانية.

وصدرت أوكرانيا، في نفس التاريخ من العام الماضي، شحنات بلغت 20.434 مليون طن، منها 1.024 مليون طن في بداية نوفمبر.

وشملت هذه الصادرات شحنات الحبوب خلال الموسم الجاري 5.211 مليون طن من القمح، مقابل 12.815 مليون طن في 2021/22، و1.164 مليون طن من الشعير، مقابل 4.52 مليون طن، و7.44 مليون طن من الذرة، مقابل 2.831 مليون طن، و6.3 ألف طن من الجاودار، مقابل 69.9 ألف طن.

وصدرت أوكرانيا 40.3 ألف طن من دقيق الحبوب المختلفة خلال الموسم الجاري، مقابل 44.1 ألف طن في الموسم الماضي، بما في ذلك 37.5 ألف طن من دقيق القمح، مقابل 43.6 ألف طن.