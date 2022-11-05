أسعار الذهب بالاسواق المصرية اليوم السبت 5 نوفمبر 2022.. العودة للارتفاعات

أفتتحت اسعار الذهب في مصر تعاملات اليوم السبت 5 أكتوبر 2022، على استقرار بعدما اختتمت تداولانها المسائية على ارتفاعات بقيمة تراوحت بيت 2 إلى 3 جنيه في الجرام.

أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 5 نوفمبر 2022:

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 استقرار عند 1388 جنيه للجرام بعدما ارتفع بقيمة 3.5 جنيه في العاملات المسائية.

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 استقرار عند 1215 جنيه بعدما ارتفع بقيمة 3 جنيه في التعاملات المسائية.

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 استقرار عند 1041 جنيه بعدما ارتفع بقيمة 2 جنيه في التعاملات المسائية.

سجل سعر الجنيه الذهب وزين 8 جرامات من عيار 21 استقرار عند 9720 جينه بعدما قفز في التعاملات المسائية بقيمة 24 جنيه.

ارتفاع اسعار الذهب بالتزامن مع زيادته عالميا:

وقفزت أسعار الذهب أكثر من 3% مع تراجع الدولار على خلفية بيانات أظهرت ارتفاع معدل البطالة في الولايات المتحدة في أكتوبر تشرين، وأثارت التفاؤل بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيكون أقل تشددا في رفع أسعار الفائدة مستقبلا.

ووظّف أرباب العمل في الولايات المتحدة عمالا أكثر مما كان متوقعا في أكتوبر تشرين الأول، لكن ارتفاع معدل البطالة إلى 3.7 بالمئة يشير إلى تراجع طفيف في ظروف سوق العمل.

وزاد الذهب في التعاملات الفورية بنحو ثلاثة بالمئة إلى 1677.67 دولار للأوقية (الأونصة). وارتفع المعدن النفيس 2.2 بالمئة خلال أسبوع.