عاجل.. الاسكان تطرح قطع اراضى بمساحات متنوعة للبيع

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، طرح قطع أراضٍ متنوعة للاستثمار بأنشطة صناعى ومخازن وورش وخدمات " حضانة – تجارى – تجارى إدارى سكنى " بمدينة 15 مايو، والمتاحة على الموقع الإلكتروني لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة من خلال الرابط (http://www.newcities.gov.eg/Investment/may15.aspx) حتى يوم الثلاثاء الموافق 15/11/2022.

وأكد الوزير أن طرح الأراضي يأتي في إطار سعى جهاز المدينة إلى دعم الخدمات المقدمة لسكان المدينة وبداية لجني ثمار المجهودات التى تقوم بها أجهزة الدولة بقطاعاتها المختلفة فى تنمية الاستثمارات بمدينة ١٥ مايو.

وأوضح المهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز تنمية مدينة 15 مايو، أنه تم طرح قطعة الأرض رقم 4 بنشاط تجاري بمسطح 5468م2 قطع أراضٍ بنشاط تجارى على طريق الأوتوستراد بمنطقة الـ250 فدانا، وقطعة أرض بنشاط تجاري بمساحة 3210م٢ بالمنطقة المحصورة بين منطقة الإسكان الاجتماعي 2 والمجاورة 6 بالمرحلة الرابعة، مضيفًا أن النسبة البنائية للقطعتين هي 40% من إجمالي مساحة الأرض، والارتفاع المسموح به ( بدروم + أرضى + دورين )، بالإضافة إلى طرح قطعة أرض رقم 3 بمركز الحى (1- ب) بنشاط حضانة بمساحة 2950 م2 وارتفاع أرضى وأول لإدارة الحضانة فقط، وقطعتي أرض بنشاط تجارى إدارى سكنى بمركز الحي (1- ب) بمساحات 1660م2 و920م2 بنسبة بنائية 30%، وارتفاع ( بدروم + أرضى + 3 أدوار متكررة).

وبشأن طريقة السداد، قال رئيس الجهاز، إنه يتم احتساب نسبة السداد حتى 25% من قيمة الأرض بالجنيه المصري " 10% تم سدادها مع تقديم الطلب و15% يتم سدادها خلال شهر من تاريخ الإخطار بموافقة مجلس إدارة الهيئة على التخصيص " بالإضافة إلى ( 1% مصاريف إدارية + 0.5% مجلس أمناء )، على أن يتم التعامل بالسعر النهائي المعتمد من اللجنة العقارية الرئيسية بالهيئة، ويتم سداد باقى ثمن الأرض على 6 أقساط نصف سنوية متساوية بالجنيه المصرى ويستحق القسط الأول منها بعد 6 أشهر من التاريخ المحدد بسداد الدفعة المقدمة، على أن يتم تحميل الأقساط بالأعباء المالية المقررة وفقا للفائدة المعلنة بالبنك المصرى المركزى من تاريخ الإخطار بموافقة مجلس الإدارة وحتى تاريخ السداد بالإضافة إلى سداد 2% طبقا لتعليمات وزارة المالية + 0.5% مصاريف إدارية مع ضرورة الالتزام باشتراطات الدفاع المدنى وشئون البيئة وأن المساحة تحت العجز والزيادة طبقا للتحديد النهائى الذى يصدر من إدارة المساحة بالجهاز.

وأكد رئيس جهاز مدينة 15 مايو، على أنه استجابة لرغبات المستثمرين تم طرح قطع أراضٍ صناعية بمساحات مختلفة بنشاط " هندسي - كيماوى " وهي القطة رقم ( 4أ ) بلوك 2 منطقة 7، والقطعتين (4 و– 4ز) بالمنطقة الصناعية الثانية جنوب المدينة، بمساحة 1560.29م2، ومساحة 6105م2، مشيرًا إلى أن النسبة البنائية لا تزيد عن 65% من إجمالي مساحة الأرض، ومدة تنفيذ المشروع 3 سنوات من تاريخ استلام قطعة الأرض، وأنه بالنسبة لآلية السداد: يتم استكمال نسبة السداد حتى 25% من قيمة الأرض بالجنيه المصري ( 10% يتم سدادها مع تقديم الطلب و15% تلتزم الشركة بسدادها خلال شهر من تاريخ الإخطار بموافقة مجلس إدارة الهيئة على التخصيص ) بالإضافة إلى ( 1% مصاريف إدارية + 0.5% مجلس أمناء )، على أن يتم التعامل بالسعر النهائي المعتمد من اللجنة العقارية الرئيسية بالهيئة، ويتم سداد باقى ثمن الأرض على 6 أقساط نصف سنوية متساوية بالجنيه المصري ويستحق القسط الأول منها بعد 6 أشهر من التاريخ المحدد بسداد الدفعة المقدمة، على أن يتم تحميل الأقساط بالأعباء المالية المقررة وفقا للفائدة المعلنة بالبنك المركزى من تاريخ الإخطار بموافقة مجلس الإدارة وحتى تاريخ السداد، بالإضافة إلى 2% طبقا لتعليمات وزارة المالية + 0.5%مصاريف إدارية.

وأشار رئيس الجهاز إلى أنه تم طرح قطعة الأرض رقم (5أ ) بنشاط مخازن بالمنطقة الصناعية الثانية جنوب المدينة بمساحة 4440 م2، وأن النسبة البنائية 65% من إجمالي مساحة الأرض بارتفاع 12مترا، ومدة تنفيذ المشروع 3 سنوات من تاريخ استلام قطعة الأرض، مشيرًا إلى أنه بالنسبة لطريقة السداد: يتم استكمال نسبة 25% من قيمة الأرض بالجنيه المصرى ( 10% يتم سدادها وقت التقدم، و15% تلتزم الشركة بسدادها خلال شهر من تاريخ الإخطار بموافقة مجلس الإدارة على التخصيص)، بالإضافة إلى ( 1% مصاريف إدارية + 0.5% مجلس أمناء )، على أن يتم التعامل بالسعر النهائى المعتمد من اللجنة العقارية الرئيسية، ويتم سداد باقى ثمن الأرض على 6 أقساط نصف سنوية متساوية بالجنيه المصري، ويستحق القسط الأول منها بعد 6 أشهر من التاريخ المحدد بسداد الدفعة المقدمة، على أن يتم تحميل الأقساط بالأعباء المالية المقررة لفائدة المعلنة بالبنك المركزى من تاريخ الإخطار بموافقة مجلس الإدارة وحتى تاريخ السداد بالإضافة إلى (2% طبقا لتعليمات وزارة المالية + 0.5% مصاريف إدارية. (

وأضاف رئيس الجهاز أنه تلبية لرغبة المستثمرين الشباب في طرح ورش شباب تم طرح ورشة شباب رقم (4) بلوك1 منطقة2 بمساحة 300 م2 بالمنطقة الصناعية الثانية جنوب المدينة، وأن النسبة البنائية 65% من إجمالي مساحة الأرض بارتفاع 12مترا، وأن مدة تنفيذ المشروع 3 سنوات من تاريخ استلام قطعة الأرض، لافتًا إلى أنه يتم استكمال نسبة السداد حتى 25% من قيمة الأرض بالجنيه المصرى ( 10% يتم سدادها وقت التقدم و15% تلتزم الشركة بسدادها خلال شهر من تاريخ الإخطار بموافقة مجلس الإدارة على التخصيص ) بالإضافة إلى (1% مصاريف إدارية + 0.5% مجلس أمناء ).