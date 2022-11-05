تفاصيل استئناف جوني ديب ضد تغريمه مليوني دولار لصالح آمبر هيرد

تصدر النجم العالمي جوني ديب اليوم السبت، الموافق الخامس من نوفمبر 2022، مؤشرات البحث على جوجل في المملكة العربية السعودية، بعد القرار الأخير الذي اتخذه ضد طليقته الفنانة آمبر هيرد.

جوني ديب يعود للواجهة

وعاد صراع جوني ديب وآمبر هيرد للواجهة مجددًا، بعدما تقدم ديب باستئناف رسمي ضد تغريمه مليوني دولار لصالح آمبر هيرد، وذلك بعد فوز جوني ديب بعدة دعوات ولزام المحكمة لها بتعويض قدره 10 ملايين دولار.

طعن جوني ديب

وقدم الفنان جوني ديب طعنا على فوز آمبر هيرد بمليوني دولار وعدم تقديمها للمحكمة أي دليل أن جوني ديب كان متورطًا شخصيًا في توجيه أو الإدلاء بأي من بيانات شخصية عنها لوكيله.

جوني ديب يكذب آمبر هيرد

وكذب جوني ديب ادعاءات طليقته هيرد في أنه اطلع على بيانات وكيله قبل تقديم الدعوى، رم تغريمه من قبل المحكمة بدفع 2 مليوني دولار لصالح آمبر هيرد، وهو الاتهام الذي وجه لها.

جوني ديب يستأنف

كما تقدم جوني ديب باستئناف في محكمة فيرجينيا ما عزز موقف ديب عند المحكمة التي لم تجد تفسيرا لتحميل جوني ديب المسؤولية عن التعليقات التي أدلى بها محاموه ووكلاؤه.

حيثيات الحكم في قضية جوني ديب

وجاء في وثائق المحكمة في قضية جوني ديب وآمبر هيرد والتي التي نُشرت عبر Law & Crime Network، إن الفريق القانوني لنجم هوليود جوني ديب والذي ترأسه المحامي بنيامين تشيو قال نه رغم الحكم النهائي المؤيد لموقف جوني ديب، تواجه المحكمة الابتدائية عددًا من القضايا القانونية الجديدة والمعقدة التي تنص أن بعض الأحكام التي وقعت ضد جوني ديب كانت خاطئة.

فريق الدفاع عن جوني ديب

وأظهرت الحيثيات أن جوني ديب تعاقد مع محامٍ ليس دائم معه، لذا فإن أية سلوكيات صادرة منه لا تنسب لى جوني ديب ولا يتحمل مسؤوليتها القانونية في حيث لم يقدم محامي آمبر هيرد أي دليل على وجود عداء فعلي بينها وبين محامي جوني ديب، ليشتعل الصراع مجددا بين الثنائي الذي ينال شهرة عالمية كبيرة، حيث أنهما من أكبر النجوم على الساحة الفنية العالمية.