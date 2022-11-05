تفاصيل استقدام العمالة المنزلية في المملكة العربية السعودية

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية بالإعلان من خلال برنامج مساند عن خدمة "معرفة" وهي خدمة جديدة تهدف إلى استقدام العمالة المنزلية بشكل عام والفلبينية بشكل خاص عن طريق الاسم ورقم الجواز، وهو برنامج يهدف إلى تحسين ومتابعة قطاع العمالة المنزلية، وجاء هذا بعد قرار الوزارة بإلزام جميع المنشآت التي تقدم خدمة التوسط في استقدام العمالة المنزلية بعدم تجاوز السقف الأعلى للتكاليف التي حددتها الوزارة.

رسوم استقدام العمالة المنزلية



في إطار سعي الوزارة إلى تنظيم الإجراءات وحوكمت الأسعار في سوق استقدم العمالة والعمل على ضبطها، وفي سبيل ذلك قد ألزمت جميع المنشآت العاملة في المجال بالالتزام بعدم تجاوز السقف الأعلى للتكاليف التي حددتها الوزارة للاستقدام على حسب كل جنسية كالتالي:

•العاملة المنزلية من الفلبين يبلغ الحد الأعلى للاستقدام 17،288 ريال.

•العاملة المنزلية من أوغندا يبلغ الحد الأعلى للاستقدام9500 ريال.

•من تايلند يبلغ الحد الأعلى للاستقدام 10،000 ريال.

•من كينيا يبلغ الحد الأعلي للاستقدام10،870 ريال.

•من بنغلاديش يبلغ الحد الأعلى للاستقدام 13،000 ريال.

الأسعار عالية غير شاملة ضريبة القيمة المضافة.

أنظمة وقوانين إصدار تأشيرة الإستقدام



1• يجوز للأسرة السعودية استقدام عاملة منزلية أو سائق خاص بعد توفر الشروط والقدرة المالية.

2• الموافقة على استقدام عاملة منزلية يتطلب وجود أطفال أو وجود زوجة ثانية أو إعالة الوالدين.

3•الموافقة على سائق آخر إذا كان لدى مقدم الطلب أكثر من زوجة وأبناء بالمدارس أو بنات غير متزوجات موظفات.

4•الموافقة علي الاستقدام لكل مواطن يعاني من العجز بسبب السن أو المرض أو الإعاقة هو أو أحد أفراد أسرته ممن يعولهم شرعًا، بعد تقديم تقرير طبي حديث يثبت حالته وحاجته.

5• الموافقة على الاستقدام بمهنة عامل استراحة بالشروط التالية:

.ألا تقل مساحة الاستراحة عن (١٠٠٠ متر مربع) ومملوكة لصاحب الطلب ومسجلة لدى الجهة الحكومية المختصة.

.لا يوافق لأكثر من عامل استراحة واحد مهما كانت المبررات أو عدد الاستراحات المملوكة للشخص الواحد.

.توافر القدرة المالية.

6• يجوز الموافقة على تأشيرة بديلة للعاملة المنزلية أو السائق الخاص بعد إصدار تأشيرة مغادرة نهائية من الجوازات (بختمها على الجواز السائق أو العاملة) وأخذ التعهد على صاحب العمل بمغادرته وتقديم ما يثبت ذلك خلال فترة شهرين وأن يؤشر بجهاز الحاسب الآلي على سجل صاحب العمل للمتابعة.

7• الحالات غير السابقة تحال إلى لجنة استقدام الأفراد بوزارة العمل للنظر في تلك الحالات حسب معطياتها.

8•القدرة المالية تحدد ما يلي:

حالة الاستقدام الأولى: 3500 ريال

حالة الاستقدام الثانية: 8000 ريال

حالة الاستقدام الثالثة: 12000 ريال

حالة الاستقدام الرابعة: 15000 ريال

أكثر من أربع حالات تعرض على لجنة استقدام الأفراد بالوزارة.

9•يكون المسوغ أو المستند للقدرة المالية حسب ما يلي:

.الموظف الحكومي: شهادة من جهة عمله تحدد مرتبه الشهري.

.موظف القطاع الخاص: شهادة من التأمينات الاجتماعية تحدد مرتبه الشهري.

.الذي لا يعمل في أي من القطاعين العام أو الخاص عليه تقديم كشف حساب بنكي جديد لمدة ستة أشهر لا يقل معدل الرصيد الشهري عن القائمة المذكورة في البند الثامن حسب الحالة.

10• لمدير استقدام الأفراد صلاحية الإعفاء من المطالبة بما يثبت المقدرة المالية في الحالات التي يراها.