ارتفاع صادرات مصر من مكونات السيارات 15% خلال أول 9 شهور من 2022

الاقتصاد
مجلس الصناعات الهندسية
مجلس الصناعات الهندسية خلال احدي المعارض

أعلن المجلس التصديري للصناعات الهندسية، أن الصادرات الهندسية سجلت ارتفاع ملحوظ بنسبة 19% خلال أول 9 أشهر من 2022 حيث بلغت 2.74 مليار دولار فى  2022 مقارنة ب 2.3 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2021.

 

عن أبرز القطاعات التي زادت صادراتها خلال 2022 حتى سبتمبر بالمقارنه بنفس الفترة عام 2021 هي، قطلع الأجهزة الكهربائية حقق ارتفاع 18%، وارتفعت صادرات الكابلات 48% وحققت صادرات مكونات السيارات 15.1%، في حين سجلت صادرات الاجهزة المنزلية 5%  وبلغ ارتفاع صادرات الطلمبات والمراجل والمحركات 100% وحققت صادرات الآلات والمعدات 147% وأخيرا بلغت نسبة زيادة صادرات قطاع تشكيل المعادن 88%.

وعن أهم الدول التي زادت الصادرات الهندسية اليها في الفترة من يناير إلى سبتمبر 2022 هي أوروبا ( المملكة المتحدة - فرنسا – المانيا- التشيك– اسبانيا ) آسيا ( السعودية – الامارات - الكويت - الأردن –لبنان ) إفريقيا (الجزائر- المغرب- ليبيا - كينيا).

 

وشدد رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية شريف الصياد، على ضرورة التدخل لخفض تكلفة الإنتاج الأمر الذي يمنح فرصة أكبر للتواجد بالمنتجات الوطنية في أسواق جديدة في ظل جودة مميزة للصادرات المصرية، على أن تكون أولى خطوات خفض التكلفة النهائية للمنتج هي إزالة الجمارك على المدخلات والمكونات الإنتاجية المستوردة، والعمل على توفير حزم تشجيع لجذب الاستثمارات في المكونات التي تحتاج تكنولوجيا دقيقة وتتطلب تكلفة عالية عند الاستيراد بجانب توفير معامل الاعتماد.


وأشار إلي أن المجلس لدية ورقة عمل واضحة تشمل كافة التحديات التي تواجه قطاع الصناعات الهندسية والتي يمكن طرحها للنقاش من أجل زيادة الصادرات الهندسية، وزيادة تعميق التصنيع المحلي وجذب الاستثمارات الأجنبية للقطاعات الاستراتيجية التي تدخل في قطاع الصناعات الهندسية

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