عاجل..  وزير التموين: السماح لبعض الشركات بزيادة سعر بيع  الأرز 10% عن السعر الإلزامي

أعلن الدكتور عَلى المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة سمحت لبعض السلاسل التجارية من القطاع الخاص خاصة التى تبيع الأرز الفاخر كسر 2 و3% برفع اسعاره 10% فوق التسعير الإلزامي الذي وضعته الحكومة.

وكان مجلس الوزراء أصدر قرارا بتحديد أسعار بيع الأرز السائب بحد أقصي 12 جنيه للكيلو، و15 جنيه للارز المعبأ لضبط اسعاره في السوق المحلي بعدما ارتفعت اسعاره دون مبرر، وعلى الرغم من تحقيق الاكتفاء الذاتي منه.

وتابع " الوزير" خلال تصريحات صحفية، أنه تم السماح لسلاسل التجارية ببيع الأرز ذو الجودة العالية بنسبة 3% كسر بسعر 16.5 جنيه، وهو أعلى من السعر الإلزامي الذي وضعته الحكومة.

وأشار " المصيلحي" إلى أنه سيتم السماح فقط للشركات التي ترفع أسعارها بعد التقدم بطلب رسمي للوزارة، على أن يتم الموافقة عليه بعد التأكد من أن جودة الأرز ومطابقة للمواصفات التى حددتها الوزارة لرفع الأسعار على أساسها، مؤكدا أن الوزارة ملتزمة بطرح كبيرة من الارز الابيض الابيض بسعر 12 جنيها والأرز المعبأ بسعر 15 جنيها للكيلو من خلال منافذها.

وأصدر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، قرار وزاري لتنظيم التداول والتعامل مع الأرز وموسم الشعير المحلي موسم حصاد 2022، وعلى الضوابط المنظمة لتسويق وتسليم الأرز الشعير المحلي، بشأن تنظيم أماكن تخزين الأرز الشعير.

ونص القرار: «السماح للمضارب التابعة للقطاع الخاص المعتمدة والمتعاقدة مع الهيئة العامة للسلع التموينية بضرب كميات الأرز الموردة لحساب الهيئة تحت إشراف مديرية التموين المختصة لتوريد أرز أبيض رفيع الحبة بسعر الكيلو (12) جنيها وتوريد أرز أبيض عريض الحبة نسبة كسر حد أقصى 10% بسعر الكيلو (12.5) جنيه معبأ في عبوات واحد كجم في أكياس تسليم مخازن شركتي الجملة بالمحافظات المختلفة.

كذلك السماح للمضارب التابعة للقطاع الخاص المعتمدة والمتعاقدة مع الهيئة العامة للسلع التموينية بضرب كميات الأرز طبقا للنسبة المحددة لكل منها بالتعاقد مع الهيئة من إجمالي الكميات المسوقة وبيعها لحسابها الخاص بالمناطق المعتمدة من مدير مديرية التموين وطبقا للأسعار المحددة بقرار مجلس الوزراء رقم (11) لسنة 2023 تحت إشراف مديرية التموين المختصة.