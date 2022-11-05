بعد إسلامها.. كل ما تريد معرفته عن عارضة الأزياء الفرنسية مارين الحيمر

مارين الحيمر، تفاجأ رواد مواقع التواصل الاجتماعي بإعلان عارضة الأزياء الفرنسية مارين الحيمر اعتناقها الدين الإسلامي، خلال الساعات الماضية، عبر فيديو نشرته على حسابها الرسمي عبر "إنستجرام".

مارين الحيمر

وكشفت مارين الحيمر من خلال مقطع فيديو نشرته عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، ما أثار ردود فعل واسعة، نظرًا للشهرة الكبيرة التي تنالها عارضة الأزياء الفرنسية.

مارين الحيمر تعتنق الإسلام

وأعلنت الفرنسية مارين الحيمر اعتناقها الإسلام، وأشهرت إسلامها من خلال فيديو عبر "إنستجرام" نشرته يوم الأربعاء الماضي حيث نطقت الشهادتين بإحدى مساجد فرنسا، رغم دخولها الإسلام منذ عدة أشهر.

مارين الحيمر تشهر إسلامها

وأشهرت عارضة الأزياء الفرنسية مارين الحيمر بعد مرور عدة أشهر على اعتناقها الإسلام، مؤكدة أنه يجبالسير في طرق وحيدا دون اللجوء إلى العائلة والأصدقاء، مضيفةً:"هناك طرق يجب أن تسلكها وحدك من دون عائلة أو أصدقاء، فقط بينك وبين الله".

تفاصيل إسلام مارين الحيمر

وأوضحت مارين الحيمر أن الكثير من الناس على دراية بدخولها الإسلام منذ عدة أشهر، إلا أن البعض لم يعرف، مضيفةً:" كثيرًا ما كانوا يوجهون لها أسئلة حول تلك الخطوة، ما فعني إلى الإعلان بشكل رسمي، وتوثيق لحظة نطقها للشهادتين بالمسجد".

سعادة مارين الحيمر

وأعربت عارضة الأزياء مارين الحيمر عن حبها للدين الإسلامي لافتةً أن قرارها جاء اختيارًا للروح والقلب والعقل، لافتة إلى أنه تبع ذلك إعادة التفكير في أولوياتها واختياراتها في الحياة.

إعلان عارضة الأزياء مارين الحيمر إسلامها

واشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بعد إعلان عارضة الأزياء الفرنسية مارين الحيمر إسلامها، ولا سيما مع ارتباط اسمها بلاعب الزمالك السابق المغربي أشرف بن شرقي.

وتقدم بوابة الفجر لقرائها الكرام أبرز المعلومات عن عارضة الأزياء الفرنسية مارين الحيمر في السطور التالية:

ولد مارين الحيمر عارضة الأزياء الفرنسية في مدينة بوردو، وتعيش صاحبة الـ28 عاما بين باريس ودبي، وتعود أصولها من والدها إلى المغرب ومصر، بينما والدتها فرنسية.

نشأة وميلاد مارين الحيمر

زارت مارين الحيمر العديد من الدول حيث لطالما تؤكد حبها للسفر، وزارت جينيف ومصر وبالي إلى جانب بعض البلدان الأخرى.

جذور مارين الحيمر المصرية

تعود جذور مارين الحيمر إلى مصر، وهي تبدي فخرها الدائم بهذه الأصول وتشارك جمهورها بصور من داخل الأماكن التاريخية المصرية وخاصة الأهرامات، والحسين، وبالمراكب في النيل.

مارين الحيمر والتمثيل

توجد شقيقة لعارضة الأزياء الفرنسية مارين الحيمر توأم تسمى أوشين الحيمر وتعمل في مجال الموضة وعروض الأزياء، كما عملت كممثلة ورافقت شقيقتها في التمثيل في تليفزيون الواقع.

عمليات أجرتها مارين الحيمر

أجرت مارين الحيمر العديد من العمليات التجميلية التي غيرت ملامحها وشكل جسدها تمامًا، منها تجميل الأنف والأسنان، كما أعلنت تعرضها للعنف الأسري، على يد زوجها السابق جوليان جيرادو عام 2020.

مارين الحيمر وأشرف بن شرقي

ارتبط اسم مارين الحيمر بلاعب الزمالك السابق أشرف بن شرقي، حيث تداول روادد موقع التغريدات "تويتر" منشورات حول ارتباطهما منذ عامين، وهي صاحبة شهرة واسعة عبر "إنستجرام" إذ يتابعها أكثر من مليون شخص.