إمباور الأماراتية ترفع حجم طرحها الاولي بعد ارتفاع طلبات الاكتتاب

مؤسسة الإمارات لأنظمة
مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي

قررت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي (إمباور) رفع حجم طرحها العام الأولي على خلفية طلب قوي من المستثمرين وتجاوز الاكتتاب الحجم المطروح في كافة الشرائح.

وسيكون حجم الطرح الجديد ملياري سهم عادي، مما يشير إلى حجم طرح جديد يبلغ 20 بالمئة من رأس المال وارتفاعا من 15 بالمئة.

وسيجري رفع شريحة المستثمرين المؤهلين من مليار و400 مليون إلى مليار و900 مليون سهم عادي.

وستظل شريحة المستثمرين الأفراد دون تغيير.

كما ستظل فترة الاكتتاب للشريحة المطروحة في الإمارات وكذلك شريحة المستثمرين المؤهلين دون تغيير، وستغلق في السابع والثامن من نوفمبر تشرين الثاني على الترتيب.

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