أسعار الذهب اليوم السبت 5-11-2022 محليًا وعالميًا

أسعار الذهب، توجد العديد من الموضوعات التي تحظى بأهمية كبيرة من لدى الكثيرين، ويتم البحث عنها بشكل يومي، على رأسها أسعار الخضروات والفاكهة وأسعار مواد البناء وأسعار الذهب والعملات الأجنبية.

أسعار الذهب اليوم

وسجلت أسعار الذهب اليوم الأربعاء الموافق الخامس من نوفمبر 2022، استقرار ملحوظا خلال بداية التعاملات، ولا سيما بعد الزيادة الكبيرة التي شهدها المعدن الأصفر أمس الجمعة بنحو 22 جنيه، ليسجل سعر جرام الذهب من عيار 21 نحو 1224 جنيه.

وتقدم بوابة الفجر أسعار الذهب اليوم السبت 5-11-2022 في السطور التالية:

أسعار الذهب عيار 24

سجلت أسعار الذهب عيار 24، الأكثر انتشارًا في دول الخليج، نحو 1399 جنيه للجرام.

أسعار الذهب عيار 21 اليوم السبت

وصلت أسعار الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا وانتشارا في مصر إلى نحو 1224 جنيها للجرام.

أسعار الذهب عيار 18

كما سجلت أسعار الذهب عيار 18، الأكثر انتشارًا في مدن الوجه البحري 1049 جنيها للجرام.

أسعار الذهب الجنيه الذهب

واستقرت أسعار الجنيه الذهب، وزن 8 جرامات من عيار 21، نحو 9800 جنيها.

أسعار الذهب عالميًا

وقال مجلس الذهب العالمي إن أسعار الذهب رغم ارتفاعها إلا أن الطلب العالمي على المعدن الأصفر خلال الربع الثالث ارتفع بنسبة 28% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، حيث قرر الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الأربعاء الماضي رفع مستويات الفائدة في البلاد بمقدار 75 نقطة أساس، لتصل إلى مستوى 3.75 % إلى 4.00 %.