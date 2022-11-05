مجلس الورزاء: استراتجية جديدة للهيدروجين الاخضر ترفع الناتج المحلي الاجمالي 18 مليار دولار

أعلن مجلس الوزراء اليوم أنه سوف يتم إطلاق استراتيجية وطنية للهيدروجين الأخضر، من شأنها إضافة ما بين 10 إلى 18 مليار دولار للناتج المحلي الإجمالي بحلول العام 2025.

وفقا للبيان فإن الاستراتيجية الجديدة سيتم الإعلان عنها خلال فعاليات مؤتمر قمة المناخ "كوب 27"، إذ تستهدف استفادة مصر من القدرات التنافسية لها للوصول إلى 8% من السوق العالمية للهيدروجين.

ذكر البيان أن مصر لديها القدرة على إنتاج الهيدروجين الأخضر بأقل تكلفة في العالم، وأنه من المقرر أن تنخفض تكلفة الإنتاج لتصل إلى 1.7 دولار/كجم عام 2050 مقارنة بـ 2.7 دولار/كجم عام 2025، وتوقع أن تتيح الاستراتيجية أكثر من 100 ألف وظيفة جديدة، بجانب المساهمة في تخفيض واردات مصر من المواد البترولية، وتقليل انبعاثات الك